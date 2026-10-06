Luis de la Fuente: Das Spiel gegen Kroatien wird schwierig

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Luis de la Fuente: Das Spiel gegen Kroatien wird schwierig

Der spanische Nationaltrainer Luis de la Fuente hat seine Spieler eindringlich davor gewarnt, Kroatien vor ihrem Aufeinandertreffen in der Nations League zu unterschätzen. Der Fachmann betonte, dass er die Balkan-Vertretung ungeachtet der jüngsten Ergebnisse für eine der stärksten und gefährlichsten Mannschaften im Weltfußball hält. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Laut Goal.com erwartet der spanische Coach ein Spiel auf höchstem Niveau. Obwohl die kroatische Nationalmannschaft in den letzten Spielen etwas unbeständig war, merkte de la Fuente an, dass ihr Potenzial auf internationaler Bühne nach wie vor extrem hoch ist.

Potenzial des Gegners und Auswärtsatmosphäre

Auf der Pressekonferenz bezeichnete der spanische Trainer die jüngsten Misserfolge des Gegners als Zufall. Seiner Meinung nach spiegelt das letzte Ergebnis nicht das wahre Niveau der Kroaten wider, die in den letzten zehn Jahren bewiesen haben, dass sie einen festen Platz im Weltfußball haben.

Zudem äußerte de la Fuente, dass er eine sehr hitzige Atmosphäre im Stadion von Split erwartet. Seinen Worten zufolge schreckt eine solche Umgebung unter Druck das Team nicht ab, sondern verleiht den Spielern im Gegenteil zusätzliche Motivation, ähnlich wie in Stadien mit leidenschaftlichen Fans wie im San Mamés.

Lamine Yamals Rolle und das Teamumfeld

Die Entwicklung des jungen Talents Lamine Yamal zu einer Schlüsselfigur für Spanien wurde vom Trainer besonders hervorgehoben. Der Teenager bringt dem Team nicht nur durch seine Kreativität auf dem Platz, sondern auch durch seine Kaltschnäuzigkeit vor dem gegnerischen Tor einen enormen Mehrwert.

„Lamine wächst stetig und reift aufgrund seines Alters und seiner Erfahrung weiter. Er hilft uns nicht nur beim Spielaufbau, sondern auch beim Erzielen von Toren“, betonte der Cheftrainer. Er fügte hinzu, dass sein Platz in der Startelf unbestritten sei, auch wenn seine Einsatzzeiten sorgfältig gesteuert würden.

Gleichzeitig betonte de la Fuente die Bedeutung der Kaderbreite. Insbesondere würdigte er, dass Arsenal-Mittelfeldspieler Mikel Merino auch nach seiner Einwechslung das Vertrauen des Trainerstabs rechtfertigt und in jeder Situation eine verlässliche Option darstellt.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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