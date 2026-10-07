Messi zum Ehrendoktor der Universität von Buenos Aires ernannt

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Messi zum Ehrendoktor der Universität von Buenos Aires ernannt

Der Weltmeister mit der argentinischen Nationalmannschaft Lionel Messi wurde mit dem Ehrendoktortitel – Doctor Honoris Causa – der Universität von Buenos Aires (UBA) ausgezeichnet. Dies gab die offizielle Website der Universität bekannt.

Messi erhielt die Auszeichnung am 6. Oktober während einer Zeremonie im Hauptquartier des argentinischen Fußballverbandes in Ezeiza, nahe Buenos Aires. Messi nahm die Medaille und das Diplom vom Rektor der Universität, Ricardo Gelpi, und dem Vizerektor, Emiliano Yacobitti, entgegen.

Die Entscheidung zur Verleihung dieses Titels wurde vom Obersten Rat der Universität von Buenos Aires einstimmig gebilligt. Die Universität hob Messis sportliche Erfolge, seine Leistungen in der argentinischen Nationalmannschaft und seine würdige Repräsentation des Landes auf internationaler Ebene hervor.

In der Erklärung der UBA wurde die Karriere des Fußballers als Beispiel für „Exzellenz, Ausdauer, Bescheidenheit und ethische Prinzipien“ gewürdigt.

Lionel Messi hält das Abzeichen mit dem UBA-Emblem in der Hand.

Die Universitätsleitung betonte zudem, dass Messis Wirken nicht auf den Fußball beschränkt sei. Insbesondere seine wohltätige Arbeit sowie sein Engagement zur Verbesserung des Zugangs zu Gesundheit, Bildung und Sport für Kinder und Jugendliche wurden anerkannt.

Bei der Entgegennahme der Auszeichnung erklärte Messi, dass eine solche Anerkennung eine große Ehre für ihn sei.

Lionel MessiUniversität von Buenos AiresDoctor Honoris CausaArgentinischer FußballverbandFußball
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Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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