Cristiano Ronaldo enthüllt den Grund für seinen Abschied aus der Nationalmannschaft

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Cristiano Ronaldo enthüllt den Grund für seinen Abschied aus der Nationalmannschaft

Die Details zu den Ereignissen, die dazu führten, dass Cristiano Ronaldo das Trainingslager der Nationalmannschaft verließ, sind bekannt geworden. Der Vorfall begann vor dem Spiel gegen Norwegen.

Ronaldo wusste zunächst, dass er in diesem Spiel nicht von Beginn an auflaufen würde, und bereitete sich nach einem Regenerationsplan vor. Am Spieltag bat ihn der Trainer jedoch, sich für einen 30-minütigen Einsatz bereitzuhalten. Der Spieler stimmte diesem Vorschlag zu.

Er absolvierte sogar das Aufwärmprogramm vor der zweiten Halbzeit. Dennoch wurde Ronaldo nicht eingewechselt. Der Spieler wertete dies als einen Bruch des ersten Versprechens, das ihm der Trainer gegeben hatte.

Um die Situation zu klären, einigten sich die Parteien darauf, die wahren Gründe für den Vorfall auf einer Pressekonferenz zu erläutern. Hierfür wurde sogar eine Erklärung mit 8 Punkten vorbereitet.

Ronaldo war jedoch der Meinung, dass der Trainer auf der Pressekonferenz nicht die vereinbarten Informationen kommuniziert habe. Damit sah der Spieler auch sein zweites Versprechen als gebrochen an.

Daraufhin beschloss Ronaldo, das Trainingslager der Nationalmannschaft zu verlassen. Es heißt, dass die Situation beim Spiel gegen Norwegen und die darauffolgenden Unstimmigkeiten zu seiner Entscheidung geführt haben.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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