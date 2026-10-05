Benin-Torhüter äußert sich zum Abschiedsspiel von Lionel Messi

Während sich Lionel Messi auf sein letztes Heimspiel für die argentinische Nationalmannschaft vorbereitet, wird die Begegnung als äußerst emotional und aufregend erwartet. Der legendäre Stürmer, der in 207 Einsätzen für La Albiceleste 125 Tore erzielt hat, hat beschlossen, seine internationale Karriere zu beenden. Goal.com berichtet, dass das Freundschaftsspiel zwischen Argentinien und Benin im berühmten Estadio Monumental in Buenos Aires stattfinden wird. Dies berichtet Goal.com berichtet darüber.

Vor diesem historischen Duell bereitet sich die Fußballwelt darauf vor, Messi einen würdigen Abschied zu bereiten. Die Vertreter der gegnerischen Mannschaft haben jedoch deutlich gemacht, dass sie nicht beabsichtigen, ein leichter Gegner für die Argentinier zu sein. Insbesondere der Torhüter von Benin, Marcel Dandjinou, zeigte auf einer Pressekonferenz in Buenos Aires seine professionelle Einstellung und betonte nachdrücklich, dass Lionel Messi keine Zugeständnisse oder Geschenke erhalten werde.

Historisches Spiel und professionelle Einstellung

Für Dandjinou unterscheidet sich dieses Spiel grundlegend von gewöhnlichen Freundschaftsspielen und er betrachtet es als eine einmalige Gelegenheit. Seinen Worten zufolge ist das Team gekommen, um Argentinien und insbesondere Messi Respekt zu zollen, aber sie dürfen nicht vergessen, dass sie auch die Ehre ihres Landes verteidigen. Der Torhüter erinnerte daran, dass auf dem Platz immer 11 gegen 11 gespielt wird, und fügte hinzu, dass die Gäste nicht nur als Touristen nach Argentinien gekommen seien.

Eine der Hauptfragen zum bevorstehenden Spiel war, ob die Gäste Messi ein leichtes Tor ermöglichen würden oder nicht. Auf die Frage, ob sie den argentinischen Star treffen lassen würden, falls spät im Spiel ein Elfmeter verhängt würde, gab Dandjinou eine scharfe Antwort. Er erklärte, dass seine Hauptaufgabe darin bestehe, Schüsse abzuwehren, und dass er versuchen werde, Messi auch bei einem Elfmeter zu stoppen.

Respekt vor dem Gegner und die Schlange für Trikots

Der Torhüter von Benin betonte, dass Lionel Messis Größe bedeute, dass er keine Geschenke brauche. Wenn der Stürmer ein Tor erzielen wolle, müsse er all sein Können einsetzen und sich selbst anstrengen. Für Dandjinou ist der größte Respekt, den man einem legendären Spieler erweisen kann, ihn bis zum Schlusspfiff als echten und ernsthaften Gegner zu behandeln.

Gleichzeitig verbarg der Torhüter aus Benin seine Begeisterung nicht, mit einem Spieler auf dem Platz zu stehen, der während seiner Karriere zu einem der besten der Welt wurde, mit glänzenden Leistungen für Barcelona und dem Gewinn der Weltmeisterschaft 2022 sowie kontinentalen Titeln mit Argentinien. Es wird ein interessanter Wettbewerb innerhalb des Teams erwartet, um das legendäre Trikot mit der Nummer zehn am Ende des Spiels zu ergattern.

Dandjinou erwähnte scherzhaft, dass alle seine Teamkollegen am Ende des Spiels Messis Trikot haben wollten. Er sagte, wenn nicht für jeden Spieler ein eigenes Trikot bereitgestellt werde, sei es schwierig, dass sich alle um ein einziges Trikot bemühen. Auf jeden Fall wird dieses Spiel als unvergessliches Ereignis in die Fußballgeschichte eingehen.