Steve Mounie: Lionel Messi ist nicht mein Idol

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Steve Mounie: Lionel Messi ist nicht mein Idol

Steve Mounie, Kapitän der beninischen Nationalmannschaft, gab vor dem prestigeträchtigen Spiel gegen Argentinien eine überraschende Erklärung ab. Der erfahrene Stürmer teilte mit, dass er Lionel Messi vor dem Duell gegen die Weltmeister nicht als sein Idol betrachtet. Diese Konfrontation stößt in der Fußballwelt auf großes Interesse. Dies berichtet Goal.com .

Laut Goal.com reiste der 32-jährige Spieler zwar mit seinem Team nach Buenos Aires, wird aber verletzungsbedingt nicht am kommenden Spiel teilnehmen können. Für die Nationalmannschaft aus Benin ist seine Präsenz am Spielfeldrand und seine moralische Unterstützung von großer Bedeutung. Dieses Spiel dient als ernsthafter Test für das Team.

Prinzipielle Einstellung und Respekt vor Stars

Der ehemalige Stürmer von Huddersfield Town betonte, dass er die größten Stars der Fußballwelt nicht mit Ehrfurcht, sondern als gleichwertige Gegner auf dem Platz betrachtet. In einem Interview mit Mega Sports Media sagte Mounie über den achtfachen Ballon d'Or-Gewinner offen: „Ich vergöttere niemanden und betrachte auch Lionel Messi nicht als mein Idol.“

Der Spieler erläuterte zudem die Philosophie, die ihn während seiner gesamten Karriere begleitet hat, und fügte hinzu, dass er das Spiel liebe und es genieße, talentierten Spielern zuzusehen. Ihm zufolge habe er selbst bei Duellen gegen große Spieler nie um deren Trikots gebeten und die Gegner nie übermäßig glorifiziert.

Historisches Treffen und Zukunftspläne

Dennoch schätzt der erfahrene Stürmer den enormen Beitrag des argentinischen Kapitäns zur Fußballgeschichte sehr. Mounie erkannte die Bedeutung des Abschiedsabends in Buenos Aires an und betonte, dass er gekommen sei, um die Bewegungen des Gegners zu beobachten, und dass Messi es verdiene, diese Momente für seine jahrelangen Verdienste um den Fußball in vollen Zügen zu genießen.

Während der Reise besuchte der Kapitän aus Benin auch das berühmte Stadion La Bombonera und postete Fotos zur Unterstützung von Boca Juniors in den sozialen Medien. Das Spiel dient für Benin als wichtige Vorbereitung auf die Qualifikationsspiele zum Afrika-Cup. Derzeit liegt der Fokus des Spielers auf der Behandlung seiner Verletzung und der Rückkehr in den Kader des deutschen Vereins Augsburg.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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