Lionel Messi beendet seine Karriere in der Nationalmannschaft

Der Kapitän der argentinischen Nationalmannschaft, Lionel Messi, bereitet sich darauf vor, seine internationale Karriere nach dem Freundschaftsspiel am Mittwoch gegen Benin zu beenden. Die Begegnung im Estadio Monumental in Buenos Aires wird zu einem feierlichen Abschiedsabend für die glanzvolle Laufbahn des legendären Stürmers im Nationaltrikot. Dies berichtet Goal.com berichtet.

Laut Informationen von ESPN traf der 39-Jährige am Freitag in seiner Heimatstadt Rosario ein und stieß bereits letzte Woche zum Kader der Nationalmannschaft. Er hat die letzten Trainingseinheiten erfolgreich absolviert und wird voraussichtlich in der Startelf stehen. Das Spiel markiert einen Wendepunkt in der Geschichte des argentinischen Fußballs; auch die Teamkollegen, die 2022 Weltmeister wurden, sind als Ehrengäste geladen.

Abschied vom legendären Kapitän

Argentiniens Nationaltrainer Lionel Scaloni würdigte seinen einflussreichsten Spieler auf einer Pressekonferenz. Er betonte, dass Messis Vermächtnis auf internationaler Bühne unersetzlich sei und erkannte seine einzigartige Bedeutung auf dem Platz an.

Laut Scaloni hinterlässt Messi ein unvergleichliches Erbe: „Wir müssen weiterspielen, aber das Gefühl, ihn auf dem Platz zu sehen, ist einzigartig und unwiederholbar. Ich habe niemanden gesehen, der das Spiel mit so viel Emotion beeinflusst, und genau das werden wir vermissen.“

Rekorde und der Blick in die Zukunft

Lionel Messi hat während seiner Zeit in der Nationalmannschaft enorme Erfolge erzielt. Zu seiner Trophäensammlung gehören die Weltmeisterschaft 2022, zwei Copa América-Titel, eine olympische Goldmedaille sowie 125 Tore in 207 Länderspielen. Der achtfache Ballon d'Or-Gewinner wird bei diesem Abschiedsspiel von engen Weggefährten wie Rodrigo De Paul, Giovani Lo Celso und Nicolás Otamendi begleitet.

Gleichzeitig wurde bekannt gegeben, dass Paulo Dybala, Nahuel Molina und Alejandro Gómez diesmal nicht am Spiel in Buenos Aires teilnehmen können. Zudem plant Nicolás Otamendi, seine internationale Karriere nach der Weltmeisterschaft 2026 zu beenden.

Trainer Lionel Scaloni äußerte sich zuversichtlich über die Zukunft des Teams und hob Messis professionelle Einstellung hervor: „Jetzt bleibt nur noch die Sehnsucht, denn er wird nicht mehr auf dem Platz stehen. Er ist ein wunderbares Vorbild. Er kommt als Erster zum Training und geht als Letzter, weiß genau, wie er auf sich achtet und geht jedes Spiel mit höchster Ernsthaftigkeit an.“