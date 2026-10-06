Benin-Verteidiger gibt zu, dass es keine Taktik gegen Lionel Messi gibt

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Benin-Verteidiger gibt zu, dass es keine Taktik gegen Lionel Messi gibt

Während sich der argentinische Kapitän Lionel Messi auf eines der letzten Spiele seiner internationalen Karriere vorbereitet, haben seine kommenden Gegner offen zugegeben, dass sie sich keine Gedanken über Taktiken gegen die Fußballlegende machen. Laut Goal.com erklärte der Verteidiger der beninischen Nationalmannschaft, Mohamed Tijani, dass das Team keinen speziellen Plan habe, um den argentinischen Stürmer zu stoppen, und der Fokus darauf liege, diese großartigen Momente zu genießen. Dies berichtet Goal.com berichtet.

Die Begegnung, die im Estadio Monumental in Buenos Aires stattfinden wird, dürfte eine der Abschiedsetappen auf der internationalen Bühne für den Weltstar sein. Benin, das derzeit auf Platz 89 der Weltrangliste steht, trifft auf den amtierenden südamerikanischen Giganten. Angesichts des deutlichen Klassenunterschieds zwischen den beiden Mannschaften ziehen es die afrikanischen Vertreter vor, das Fußballfest zu genießen, anstatt den Gegner zu fürchten.

Eingeständnis der gegnerischen Spieler

In einem Interview mit dem argentinischen Sender C5N betonte der 29-jährige Innenverteidiger Mohamed Tijani, dass das Team keine Anweisungen erhalten habe, Lionel Messi eng zu decken oder speziell zu bewachen. Der erfahrene Spieler, der früher für Rayo Vallecano auflief, sagte über die Stimmung vor dem Anpfiff: "Wir müssen Messi nicht bewachen. Wir werden dieses Spiel genießen. Wir haben keinen speziellen Plan, um gegen Messi zu verteidigen, wir müssen einfach unser Spiel genießen, das ist alles."

Die Bewunderung und der Respekt im Lager von Benin gehen weit über den sportlichen Wettbewerb hinaus. Die Mitglieder der Delegation stufen den argentinischen Stürmer als einen Spieler von außergewöhnlichem Niveau ein. Mohamed Tijani fuhr fort: "Messi, du bist ein Gott. Für mich ist er der Beste der Welt, genau wie ich gesagt habe." Diese Einschätzung wurde vom Mannschaftsarzt von Benin voll und ganz unterstützt, der ihn ebenfalls als den besten Spieler der Welt bezeichnete.

Eine Zeit des Wandels auf der internationalen Bühne

Solche Freundschafts- und Vorführspiele sind für beide Mannschaften von großer Bedeutung. Argentiniens Nationaltrainer Lionel Scaloni arbeitet daran, sich auf den nächsten großen Turnierzyklus vorzubereiten und den Kader ohne seinen wichtigsten Spielmacher zu erneuern. Benin wiederum erhält eine günstige Gelegenheit, seine Fähigkeiten vor der Qualifikation zum Afrika-Cup gegen ein Weltklasse-Team zu testen.

Dass sich die Länderspielkarriere von Lionel Messi dem Ende zuneigt, steht im Mittelpunkt des Interesses der Fußballwelt. Der Stürmer, der seine Karriere bei Inter Miami fortsetzen wird, macht seine letzten Schritte im Trikot der Nationalmannschaft. Die beninischen Spieler äußern unabhängig vom Ergebnis ihre Freude darüber, das Privileg zu haben, mit einer lebenden Legende auf dem Platz zu stehen.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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