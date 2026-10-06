Javier Zanetti äußert sich warmherzig über Lionel Messi

Die argentinische Fußballlegende Javier Zanetti hat seine aufrichtigen Wünsche zum nahenden Ende der Nationalmannschaftskarriere seines ehemaligen Teamkollegen Lionel Messi geäußert. In einem Interview mit der La Gazzetta dello Sport stellte der Vizepräsident von Inter den Weltstar erneut auf eine Stufe mit dem großen Diego Maradona und hob nicht nur sein Talent, sondern auch seine menschlichen Qualitäten und seine Widerstandsfähigkeit hervor. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Zanetti und Messi standen 37 Mal gemeinsam für die Nationalmannschaft auf dem Platz und spielten bei der Copa América 2007 und 2011 zusammen. Der ehemalige Kapitän erinnerte sich daran, dass sich der junge Lionel schon bei den ersten Trainingseinheiten von den anderen abhob und sein außergewöhnliches Talent sofort erkennbar war. Seinen Worten zufolge war damals bereits absehbar, dass der sehr junge und zurückhaltende Spieler den Fußball des Landes bald zu neuen Höhen führen würde.

Messi und Maradona — zwei Genies des argentinischen Fußballs

In seinem Interview betonte Javier Zanetti den Weg, den Lionel Messi zurückgelegt hat, und wie wichtig er als Persönlichkeit für das Nationalteam ist. Er betonte, es sei ein wahres Wunder, dass nach Diego Maradona ein weiteres Genie in Argentinien geboren wurde, das in der Lage war, eine ganze Nation zu vereinen.

Der ehemalige Verteidiger betonte, dass nicht nur Messis Aktionen auf dem Platz, sondern auch sein Charakter bewundernswert seien. «Er ist ein echtes Beispiel für Widerstandsfähigkeit, der niemals aufhört zu kämpfen und Schwierigkeiten überwindet», sagte Zanetti in Anspielung auf die Prüfungen, die der Spieler vor seinem Erfolg durchlaufen hat.

Die Zukunft und der Abschiedsabend

Vor dem Abschiedsspiel, bei dem die argentinische Nationalmannschaft auf Benin trifft, sagte Zanetti, er habe es vorgezogen, seinen ehemaligen Teamkollegen nicht zu stören. Seinen Worten nach ist der gegenseitige Respekt über die Jahre gewachsen, und er wollte Messi diesmal den nötigen Freiraum geben, um seine Emotionen in Ruhe zu verarbeiten.

Zanetti zeigte sich zudem zuversichtlich, dass die argentinischen Fans ihrem Helden den gebührenden Respekt erweisen werden und dass talentierte Spieler wie Lautaro Martínez die Nationalmannschaft in Zukunft zu neuen Erfolgen führen werden. Es wird erwartet, dass dieses emotionale Ereignis ein neues Kapitel in der Geschichte des argentinischen Fußballs aufschlägt.