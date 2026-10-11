Roy Keane stellt den wahren Wert der Titel von Manchester City infrage

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Roy Keane stellt den wahren Wert der Titel von Manchester City infrage

Derjenige, der die erfolgreichsten Kapitel in der Geschichte der Premier League geschrieben hat, Manchester Uniteds ehemaliger Kapitän und legendärer Mittelfeldspieler Roy Keane äußerte sich scharf zu dem massiven Finanzskandal um den Stadtrivalen Manchester City.

Nachdem eine unabhängige Kommission die „Citizens“ für schuldig befunden hat, über neun Jahre hinweg gegen Finanzregeln verstoßen zu haben, drohen dem Verein nun ernsthafte Sanktionen – von Punktabzügen bis hin zum kompletten Ausschluss aus der Premier League. The Touchline In einem Interview mit dem Magazin erklärte Keane offen, dass Titel, die durch gefälschte Berichte errungen wurden, den Ruf des Sports beschädigen.

Neun Jahre der Täuschung: 900 Millionen Pfund an künstlichen Einnahmen

Gegen Manchester City sind die Vorwürfe in einem Ausmaß erhoben worden, das in der Welt des Fußballs beispiellos ist:

  • Ausmaß des Finanzbetrugs: Laut dem Bericht der unabhängigen Kommission hat der Verein über 9 Jahre hinweg seine Einnahmen künstlich aufgebläht, wobei sich diese Summe auf über 900 Millionen Pfund Sterling beläuft;

  • Unvermeidliche Sanktionen: Sollte die Berufung von City scheitern, könnten harte sportliche Sanktionen in Kraft treten, wie etwa ein massiver Punktabzug, ein Zwangsabstieg oder sogar der Ausschluss aus der Premier League.

Roy Keanes Geständnis: „Ich wäre eines solchen falschen Meistertitels nicht würdig“

Der ehemalige Anführer von ManU betonte, dass er fairen Wettbewerb und sportliche Prinzipien über alles stelle, und erklärte, dass er nicht in der Haut der Spieler von City stecken möchte:

  • Abscheu vor Fälschungen: „Wenn ich Spieler wäre und solche Gerüchte über Manchester United kursieren würden, würde ich das verabscheuen. Jede Form von fragwürdigen Tricks oder die Fälschung von Finanzberichten würde mich wütend machen“, so Keane;

  • „Keines Titels würdig“: Der ehemalige Kapitän fuhr fort: „Manche mögen das als zu harte Maßnahme empfinden. Aber wenn solch schmutzige Dinge passiert sind, würde ich mich nicht als Meister der Liga fühlen. Niemals“.

Dass hinter der Dominanz von Manchester City in den letzten Jahren finanzielle Manipulationen stecken könnten, sowie die offiziellen Schlussfolgerungen der Kommission könnten zur größten Disziplinarstrafe in der Geschichte der Premier League führen.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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