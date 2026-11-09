Spektakulärer Transfer: Manchester City-Verteidiger könnte die Straßenseite wechseln

Der talentierte algerische Linksverteidiger von Manchester City Rayan Ait-Nouri könnte seinen Verein im Wintertransferfenster im Januar wechseln.

Laut Informationen der renommierten britischen Publikation Football Insider hat der 25-jährige Fußballer erhebliche Schwierigkeiten, sich in den taktischen Systemen und den Plänen für die Startelf von „City“-Trainer Enzo Maresca zu etablieren.

Null Minuten in der Premier League, aber hohe Produktivität in den Pokalwettbewerben

Die Situation des algerischen Nationalspielers in der laufenden Saison wirft bei Fans und Analysten viele Fragen auf:

Mangelndes Vertrauen in der Premier League: Ait-Nouri wurde in der laufenden Saison in der englischen Premier League noch kein einziges Mal eingesetzt;

Hohe Effizienz in den Pokalwettbewerben: Dennoch nutzte er die wenigen Chancen, die er bekam – er nahm an insgesamt 4 Spielen in der Champions League und im englischen Ligapokal teil und konnte seinen Mitspielern 3 Torvorlagen liefern;

Harter Konkurrenzkampf auf der Außenbahn: Derzeit konzentriert sich Maresca auf der Linksverteidigerposition hauptsächlich auf den kroatischen Star Joško Gvardiol und das junge Talent Nico O'Reilly. Ait-Nouri bleibt in diesem Wettbewerb nur die dritte Option.

Ait-Nouris Statistiken in der laufenden Saison

Wettbewerb / Kriterium Wert Anmerkung Einsätze in der Premier League 0 Spiele Vom Trainer nicht eingesetzt Pokal und Champions League 4 Spiele Regelmäßig in der Rotation eingesetzt Torvorlagen (Assists) 3 Sehr hohe Effizienzrate Konkurrenten Gvardiol, O'Reilly Hauptkonkurrenten im Kader

Manchester Unitedsteigt wieder ins Rennen ein?

Der Spieler selbst beabsichtigt derzeit, den Kampf um einen Platz in der Startelf fortzusetzen. Sollte sich die Frage der Spielpraxis in den kommenden Wochen jedoch nicht positiv entwickeln, heißt es, dass er bereits im Januar eine Transferforderung an die Vereinsführung stellen könnte.

Der spektakulärste Aspekt der Situation ist, dass kurz vor Ende des Sommertransferfensters „Manchester United“ ein offizielles Angebot für die Verpflichtung von Ait-Nouri abgegeben hatte, City dies jedoch damals ablehnte. Es wird als sehr wahrscheinlich angesehen, dass die „Red Devils“, die ihre linke Abwehrseite im Winter verstärken müssen, zu diesem Transferthema zurückkehren werden.