FIFA-Präsident Gianni Infantino in Skandal um geheime Zusatzeinkünfte verwickelt

Der Präsident des Weltfußballverbandes (FIFA) Gianni Infantino steckt in einem schwerwiegenden Finanzskandal. GroßbritannienDie renommierte britische Zeitung The Times berichtet, dass der Weltverband seinem Chef zusätzliche Zahlungen in Höhe von fast 1,5 Millionen Euro in den offiziellen Finanzberichten verschwiegen hat.

Nach dem Bekanntwerden dieser geheimen Einkünfte werden innerhalb der FIFA Forderungen nach einer unabhängigen Untersuchung und der Rechenschaftspflicht der Verbandsführung laut.

4,6 Millionen im Bericht und die „unsichtbaren“ Millionen

Die im Zentrum des Skandals stehenden Finanzzahlen lauten wie folgt:

Offiziell ausgewiesenes Einkommen: Im offiziellen Finanzbericht der FIFA für das Jahr 2024 wurde das Jahreseinkommen von Gianni Infantino mit 4,6 Millionen Euro angegeben;

Geheime Zahlung über eine Tochtergesellschaft: Über die Tochtergesellschaft „FWC2026 US Inc“ die für die Organisation und Verwaltung der Weltmeisterschaft 2026 zuständig ist, wurden dem Präsidenten jedoch weitere fast 1,5 Millionen Euro ausgezahlt, die nicht in den offiziellen Finanzunterlagen aufgeführt und vor der Öffentlichkeit geheim gehalten wurden;

Luxuriöser Lebensstil in Miami: Quellen zufolge könnten diese nicht offiziell deklarierten Gelder dazu verwendet worden sein, die Kosten für Infantinos luxuriösen und teuren Lebensstil in Miami, USA, zu decken.

„Das ist ein klarer Verstoß gegen die Regeln“ – scharfe Kritik

Der ehemalige Vorsitzende des FIFA-Governance-Ausschusses Miguel Maduro forderte eine sofortige unabhängige und unparteiische Untersuchung des Vorfalls:

Verstoß gegen die Satzung: „Wenn er heimlich zusätzliche Zahlungen von Strukturen und Unternehmen erhält, die mit der FIFA verbunden sind, ist das ein offener und grober Verstoß gegen die geltenden Regeln des Verbandes“, sagte Maduro;

Forderung nach Transparenz: Der ehemalige Funktionär betonte, dass die FIFA-Satzung volle Transparenz bei allen Finanzprozessen und Zahlungen an Führungskräfte verlange und solche Vorfälle dem Ruf der Organisation schadeten.

Die internationale Sportgemeinschaft und Finanzexperten warten derzeit auf eine offizielle Stellungnahme und Erklärung der FIFA-Verantwortlichen zu diesen aufgedeckten geheimen Geldflüssen.