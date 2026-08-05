Gianni Infantino würdigt Kylian Mbappés Rekorde

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Gianni Infantino würdigt Kylian Mbappés Rekorde

FIFA-Präsident Gianni Infantino hat in einem Beitrag in den sozialen Medien die historischen WM-Erfolge des französischen Nationalmannschaftskapitäns Kylian Mbappé gewürdigt. Die Erklärung stieß in der Fußballwelt auf große Aufmerksamkeit und zeigte, dass neben den herausragenden sportlichen Leistungen des Stürmers auch die rassistischen Angriffe gegen ihn scharf verurteilt wurden. Goal.com berichtet .

Historische Rekorde und WM-Erfolge

Der Angreifer von Real Madrid bestätigte mit einer weiteren herausragenden Leistung bei der Weltmeisterschaft erneut, dass er zu den größten Spielern der Fußballgeschichte gehört. Nach der in Nordamerika ausgetragenen Weltmeisterschaft machte FIFA-Präsident Infantino keinen Hehl aus seiner Bewunderung für die Konstanz und das Talent des französischen Fußballers.

Nach Angaben von Ixbt.com und anderen internationalen Quellen hob Gianni Infantino auf seiner Instagram-Seite besonders hervor, dass der 25-Jährige zum zweiten Mal in Folge den Goldenen Schuh gewonnen habe. Mit zehn Toren während des Turniers wurde Kylian Mbappé zum besten Torschützen der WM-Geschichte und zum Rekordtorschützen der französischen Nationalmannschaft.

Konsequentes Vorgehen gegen Rassismus und Diskriminierung

Die Bilanz des Turniers beschränkte sich jedoch nicht auf herausragende sportliche Erfolge. Unangenehme Vorfälle nach dem Wettbewerb, darunter mehrere diskriminierende Äußerungen von Politikern, enttäuschten die Fußballgemeinschaft.

Der FIFA-Präsident verurteilte die rassistischen und diskriminierenden Äußerungen der paraguayischen Senatorin Celeste Amarilla gegen den Stürmer scharf. Solche negativen Aussagen, die im Internet weit verbreitet wurden, lösten weltweit heftigen Widerspruch in der Öffentlichkeit und bei Regierungsvertretern aus.

Die paraguayische Senatorin richtete haltlose persönliche Angriffe gegen Kylian Mbappé und verwendete beleidigende Worte über seine Herkunft. Der Vorfall wurde in der Sportwelt mit Empörung aufgenommen und löste eine breite Debatte aus.

In seiner Erklärung betonte Gianni Infantino nachdrücklich, dass die gesamte Fußballwelt und die Gesellschaft mit dem Kapitän der französischen Nationalmannschaft solidarisch seien. Fußball müsse für alle ein sicherer und inklusiver Ort bleiben. Zudem versprach er, die Bemühungen zur Beseitigung der Geißel des Rassismus im Sport und in der Gesellschaft fortzusetzen.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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