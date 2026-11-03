Schreckliche Tragödie: Stürmer von Tenerife stirbt nach Zusammenprall mit Torwart (Video)

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Schreckliche Tragödie: Stürmer von Tenerife stirbt nach Zusammenprall mit Torwart (Video)

Der spanische und der Weltfußball haben einen schweren Verlust erlitten. Der 30-jährige Stürmer Jesús de Miguel Alameda vom Zweitligisten CD Tenerife verstarb am Morgen des 3. November auf der Intensivstation, nachdem er bei einem Zusammenprall schwere Verletzungen erlitten hatte.

Das tragische Ereignis ereignete sich am Abend des 2. November im Estadio Heliodoro Rodríguez López auf den Kanarischen Inseln während des Spiels zwischen CD Tenerife und Andorra. Beim Stand von 2:2 und in der Nachspielzeit war de Miguel nach vorne gestürmt, um den Siegtreffer zu erzielen.

Der gefährliche Sprung des Torwarts und ein Herzstillstand auf dem Platz

Der Zusammenprall, der das Leben des Stürmers forderte, ereignete sich in Sekundenbruchteilen:

  • Herauslaufen des Torwarts: Um einen langen Ball hinter die Abwehrkette abzuwehren, verließ der Gästetorwart Jesús Owono seinen Strafraum weit und rannte fast bis zum Mittelkreis;

  • Heftiger Zusammenprall: Der Torwart sprang mit gestrecktem Knie in den Zweikampf, um den Ball zu klären, und kollidierte mit dem mit hoher Geschwindigkeit heranstürmenden de Miguel. Der Aufprall traf den Stürmer direkt an Brust und Kopf;

  • Bewusstlosigkeit: Durch die Wucht des Aufpralls verlor de Miguel sofort das Bewusstsein und stürzte auf den Rasen. Die Ärzte leisteten über fünf Minuten lang Erste Hilfe auf dem Platz, bevor der Spieler umgehend mit einer Trage in den Krankenwagen gebracht wurde;

  • Rote Karte und Spielabbruch: Der Torwart erhielt für das harte Einsteigen die direkte Rote Karte, und der Schiedsrichter entschied nach Rücksprache mit beiden Mannschaften, die Partie vorzeitig abzubrechen;

  • Herzstillstand auf dem Weg: Nach Angaben von CD Tenerife blieb das Herz des Spielers auf dem Weg ins Krankenhaus stehen. Das medizinische Personal konnte die Herzfunktion wiederherstellen und ihn auf die Intensivstation verlegen.

Eine über Nacht erloschene Hoffnung

Zunächst gab es hoffnungsvolle Nachrichten aus dem Krankenhaus – am Abend des 2. November teilte der Verein mit, dass der Zustand des Spielers zwar kritisch, aber stabil sei. Doch in der Nacht verschlechterte sich die Lage dramatisch:

  • Verschlechterung des neurologischen Zustands: Am Dienstagmorgen sanken die neurologischen Werte von de Miguel in einen kritischen Bereich;

  • Offizielle Trauerbekundung: Am Morgen des 3. November stellten die Ärzte seinen biologischen Tod fest. „Wir sind völlig erschüttert und können das Geschehene kaum fassen. CD Tenerife gibt den tragischen Tod von Jesús de Miguel Alameda mit tiefer Trauer bekannt“, heißt es in der offiziellen Stellungnahme des Vereins.

Spanien und die UEFA in Trauer: Alle Spiele abgesagt

Der Tod des Spielers infolge einer Verletzung auf dem Platz hat die internationale Sportwelt zutiefst erschüttert:

  • Absage der Spiele: Der Königlich Spanische Fußballverband (RFEF) hat alle für den 3. November angesetzten offiziellen Spiele abgesagt, einschließlich der Pokalspiele der Männer und Frauen sowie der Präsentation der Jugendnationalmannschaft;

  • Schweigeminute in den europäischen Wettbewerben: Die UEFA hat für diese Woche eine Schweigeminute vor allen Spielen der Champions League und anderen kontinentalen Wettbewerben angeordnet.

Jesús de Miguel, der in Madrid ausgebildet wurde, begann seine Karriere im System von CD Leganés und wechselte im Sommer 2025 zu CD Tenerife. In der vergangenen Saison erzielte er 11 Tore für CD Castellón und trug maßgeblich zum Aufstieg in die zweite Liga bei. Dieses tragische Spiel sollte sein letztes sein.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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