Mirjalol Qosimov über das Spiel gegen Mash’al, Rotation und die Strategie des Gegners

Im Rahmen des 24. Spieltags der Superliga nach dem knappen 1:0-Auswärtssieg des FK OKMK gegen Mash’al, äußerte sich Cheftrainer Mirjalol Qosimov auf der Pressekonferenz nach dem Spiel. Der erfahrene Fachmann sprach ausführlich über das schwierige Duell, die Änderungen in der Aufstellung, die Effektivität der eingewechselten Spieler sowie die aktuelle Strategie des Vereins aus G‘uzor.

Er betonte, dass Rotation der einzig richtige Weg sei, um bei einem engen Spielplan keine Punkte zu verlieren.

„Es gibt keine leichten Spiele“: Enger Zeitplan und der Grund für die Rotation

Der Trainer des FK OKMK wies besonders darauf hin, dass die Vereine nach den Länderspielpausen (FIFA-Tage) mit einem sehr dichten Spielplan konfrontiert sind:

Problem der Regeneration: „Die Spiele finden derzeit sehr häufig statt, wir müssen in kurzen Abständen wieder auf das Feld. Im Spiel gegen Navbahor haben die Jungs sehr viel Kraft gelassen.“

Das Spiel in vier Tagen: „In vier Tagen steht bereits die nächste Begegnung an. Deshalb haben wir rotiert und anderen Spielern eine Chance gegeben. Sie haben auf dem Platz keinen schlechten Eindruck hinterlassen und ihre Aufgabe erfüllt.“

Mit einer einzigen Aufstellung erreicht man das Ziel nicht: „Man kann nicht bis zum Jahresende mit derselben Elf durchspielen. Jedes Spiel erfordert eine spezifische Vorbereitung, und alle Spieler müssen zum Erfolg der Mannschaft beitragen.“

Über die Leistungsträger, die nach der Einwechslung trafen

Das Schicksal der Begegnung wurde durch die eingewechselten Spieler entschieden, insbesondere durch Asadbek Sobirjonov, der in der 84. Minute das einzige Tor erzielte. Der Trainer erklärte diese Entscheidung wie folgt:

„Sie hätten auch in der Startelf stehen können“: „Abdurazzoqov, Asad, Siyovash, Ahmad... Diese Spieler hatten im vorherigen Spiel viel Aufwand betrieben. Deshalb entschied ich mich, sie erst in der zweiten Halbzeit einzuwechseln, und das hat sich ausgezahlt, sie waren auf jeden Fall nützlich“, sagte Qosimov.

„Mash’al bereitet sich auf das nächste Jahr vor“: Meinung des Trainers über den Gegner

Auf die Frage, dass der Verein Mash’al in letzter Zeit vermehrt jungen Spielern Chancen gibt, reagierte der Trainer des FK OKMK objektiv:

Anstand bei der Beurteilung von außen: „Das, was ich am wenigsten mag, ist, von außen zu urteilen, ohne die internen Abläufe zu kennen; das wäre nicht korrekt.

Pläne für das nächste Jahr: Aber wenn ich sehe, dass jungen Spielern Chancen gegeben werden, kann ich sagen, dass für sie die Ziele für das nächste Jahr wahrscheinlich schon festgelegt sind. Sie haben sich mit der Situation abgefunden und bereiten sich bereits jetzt auf die kommende Saison vor“, schloss der Experte.

Dank dieses wichtigen Sieges sammelte der FK OKMK 39 Punkte und setzt seinen Kampf in der Spitzengruppe der Superliga konsequent fort.