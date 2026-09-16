AGMK ringt Xorazm in nervenaufreibendem Duell nieder — Qosimovs Team im Viertelfinale

Im Achtelfinale des Usbekistan-Pokals erlebten wir eine unerwartete Spannung, beispiellose Intensität und ein echtes Pokaldrama, das erst in den letzten Sekunden entschieden wurde. In Olmaliq empfing der lokale Verein AGMK den Klub Xorazm, der auf eigenem Platz einen mutigen Kampf bot. Obwohl die Schützlinge von Mirjalol Qosimov von Beginn an als Favoriten galten, leisteten die Gäste aus Urganch erbitterten Widerstand und verwandelten das Spiel in einen echten Nervenkrieg. In der 60. Minute eröffnete Siavash Haqnazariy per Elfmeter den Torreigen, doch in der 86. Minute glich Umidbek Sultonov für Xorazm aus und stand kurz davor, eine Pokalsensation perfekt zu machen.

Doch in der vom Schiedsrichter angezeigten Nachspielzeit von 90+10 Minuten entschied ein zweiter Elfmeter zugunsten von AGMK alles: Haqnazariy verwandelte eiskalt, schnürte seinen Doppelpack und sicherte seinem Team einen hart erkämpften 2:1-Sieg. Dank dieses Erfolgs sind die „Bergleute“ der siebte offizielle Teilnehmer am Viertelfinale des Usbekistan-Pokals. Was fehlte den Schützlingen von Mirjalol Qosimov in diesem Spiel, wie verhinderten Sekunden den Heldenmut von Xorazm und kann AGMK den Pokal in die Höhe stemmen?

„Zwei Elfmeter und die Rettung in der 90+10. Minute“: Die Chronik der Tore

Die entscheidenden Momente auf dem grünen Rasen von Olmaliq:

60. Minute (1:0): Nach lang anhaltendem Druck erzwang AGMK einen Strafstoß, den der iranische Legionär Siavash Haqnazariy eiskalt verwandelte und dem Torhüter keine Chance ließ.

86. Minute (1:1): Xorazm bewies, dass sie niemals aufgeben — 4 Minuten vor Ende der regulären Spielzeit schloss Umidbek Sultonov einen großartigen Angriff mit einem Tor ab und versetzte das Stadion in Schockstarre.

90+10. Minute (2:1): In den letzten Sekunden der Nachspielzeit zeigte der Schiedsrichter erneut auf den Punkt; Siavash Haqnazariy blieb wieder nervenstark, verwandelte den Elfmeter und sicherte den „Bergleuten“ das Ticket für das Viertelfinale.

Das 7. Team im Viertelfinale: Dank dieses dramatischen Erfolgs ist der Klub aus Olmaliq offiziell in die Runde der letzten Acht des Usbekistan-Pokals eingezogen.

Die Akteure auf dem Platz: Aufstellungen

Die Spieler, die von den Trainern in dieses prestigeträchtige Duell geschickt wurden:

AGMK-Aufstellung: Hamidullo Abdunabiyev (Tor), Mirjamol Qosimov, Giorgi Papava, Avazbek O‘lmasaliyev, Dilshodbek Axmadaliyev, Abubakr Rizo Turdialiyev, Aziz Xolmurodov, Nodirbek Abdurazzoqov, Ahmadullo Muqumjonov, Urosh Koyich sowie der Held des Spiels Siavash Haqnazariy.

Xorazm-Aufstellung: Umidjon Ergashev (Tor), Abbosjon Otaxonov, Nurjahon Muzaffarov, Sardor Azimov, Rafael Tavares, Maksim Shiryayev, Sunnatulloh Hamidjonov, Suhrob Izzatov, Azizjon Ahrorov, Abror Xo‘sinov sowie Rafael Sabino Dos Santos.

Mutige Gäste: Der Klub aus Urganch kämpfte mit seinen Legionären und lokalen Talenten bis zum Schluss auf Augenhöhe gegen einen der Spitzenreiter der Superliga.

Neue Ziele für das Team von Mirjalol Qosimov

Analytische Schlussfolgerungen aus dem Pokalspiel:

Der Haqnazariy-Faktor: Die Kaltblütigkeit und Führungsqualitäten des iranischen Mittelfeldspielers bewahrten das Team vor einem unerwarteten Pokal-Aus.

Warnsignal in der Abwehr: Das Gegentor in der 86. Minute und die Konter des Gegners zeigten erneut, dass es in der Defensive von AGMK Konzentrationsprobleme gibt.

Der Weg ins Viertelfinale: Nun setzen die Schützlinge von Mirjalol Qosimov ihren Marsch Richtung Pokalsieg fort, wobei in den nächsten Runden noch härtere Gegner warten.

Dieser 100-minütige Thriller in Olmaliq hat erneut bewiesen, dass der Favoritenstatus in Pokalspielen nur auf dem Papier existiert und man für jeden Sieg auf dem Platz bluten muss.

Glauben Sie, dass dieser hart erkämpfte Sieg in der 90+10. Minute die Titelchancen von AGMK erhöht, oder könnte das Team von Mirjalol Qosimov mit einer solchen Leistung im Viertelfinale stolpern? Wie bewerten Sie die Leistung des tapferen Xorazm-Teams? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie diese Analyse des intensiven Duells im Usbekistan-Pokal mit allen Fußballfans und Freunden!