Javohir Sindarov erreicht historischen 3. Platz im FIDE-Ranking

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Javohir Sindarov erreicht historischen 3. Platz im FIDE-Ranking

Der usbekische 20-jährige internationale Großmeister Javohir Sindarov hat in der Live-Weltrangliste des Weltschachbundes (FIDE) für klassisches Schach das beste Ergebnis seiner Karriere erzielt und ist nun der drittbeste Schachspieler der Welt.

Nachdem einer der Favoriten bei der US-Meisterschaft, Fabiano Caruana, überraschend gegen den jungen Andy Woodward verlor, stieg Sindarovs Wertung auf 2782 Punkte und er schaffte es zum ersten Mal in seiner Karriere unter die Top 3 der Welt.

An der Spitze der FIDE-Rangliste: Wer liegt vorn?

Aktuell stehen in der Weltrangliste im klassischen Schach nur zwei erfahrene Großmeister vor Javohir Sindarov:

  • 1. Platz: Magnus Carlsen (Norwegen) – 2823 Punkte;

  • 2. Platz: Hikaru Nakamura (USA) – 2792 Punkte;

  • 3. Platz: Javohir Sindarov (Usbekistan) – 2782 Punkte.

Historischer Erfolg: Gleich zwei Usbeken in den Top 5

Die Dominanz der usbekischen Schachschule auf der Weltbühne hat eine neue Stufe erreicht:

  • Nodirbek Abdusattorov auf Platz 5: Ein weiterer führender Großmeister Usbekistans, Nodirbek Abdusattorov 2780 Punkte , festigt seinen 5. Platz in der Weltrangliste;

  • Einzigartiger Erfolg in den Top 5: Damit ist ein in der Schachgeschichte seltenes Ereignis eingetreten: Zwei Vertreter Usbekistans befinden sich gleichzeitig unter den fünf besten Schachspielern der Welt.

Held der Olympiade von Samarkand

Dieser beispiellose Aufstieg von Javohir Sindarov ist die logische Fortsetzung seiner brillanten Leistungen bei den jüngsten großen Turnieren:

  • Olympiasieger: Bei der 46. Schacholympiade in Samarkand gewann die usbekische Nationalmannschaft auf heimischem Boden die Goldmedaille;

  • Bester Spieler des Turniers: Der 20-jährige Javohir übernahm die Führungsrolle beim Sieg des Teams und wurde am Ende offiziell als „Bester Spieler der Olympiade“ ausgezeichnet und erhielt den Hauptpreis der FIDE bei den Herren.

Sindarovs Einzug in die Top 3 beweist einmal mehr, dass Usbekistan zu einer der absolut führenden Nationen in der internationalen Schacharena geworden ist.

Javohir SindarovFIDESchacholympiade SamarkandNodirbek AbdusattorovWeltrangliste
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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