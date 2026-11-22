Nur noch wenige Tage bis zum Beginn des entscheidenden Kampfes um die Schachweltmeisterschaft. Die FIDE hat aus dem Turniersaal in Genf ein Foto des usbekischen Großmeisters Javokhir Sindarov und der kasachischen Schachspielerin Bibisara Assaubayeva veröffentlicht. Das Bild erregte in den sozialen Netzwerken große Aufmerksamkeit.

Bibisara sitzt auf dem Platz des Weltmeisters

Der Weltschachverband (FIDE) hat auf seiner offiziellen Instagram-Seite ein gemeinsames Foto von Javokhir Sindarov und Bibisara Assaubayeva aus Genf gepostet.

Auf dem Foto ist Bibisara Assaubayeva am Spieltisch zu sehen, wo sie den Platz eingenommen hat, der eigentlich für den amtierenden Weltmeister Gukesh Dommaraju vorgesehen ist. Javokhir Sindarov erkundet derweil den Turniersaal und macht sich mit den Bedingungen vertraut. Assaubayeva hält diesen Moment mit ihrem Telefon fest.