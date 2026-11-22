Bibisara sitzt auf dem Platz von Gukesh: FIDE veröffentlicht Foto mit Javokhir Sindarov
Nur noch wenige Tage bis zum Beginn des entscheidenden Kampfes um die Schachweltmeisterschaft. Die FIDE hat aus dem Turniersaal in Genf ein Foto des usbekischen Großmeisters Javokhir Sindarov und der kasachischen Schachspielerin Bibisara Assaubayeva veröffentlicht. Das Bild erregte in den sozialen Netzwerken große Aufmerksamkeit.
Bibisara sitzt auf dem Platz des Weltmeisters
Der Weltschachverband (FIDE) hat auf seiner offiziellen Instagram-Seite ein gemeinsames Foto von Javokhir Sindarov und Bibisara Assaubayeva aus Genf gepostet.
Auf dem Foto ist Bibisara Assaubayeva am Spieltisch zu sehen, wo sie den Platz eingenommen hat, der eigentlich für den amtierenden Weltmeister Gukesh Dommaraju vorgesehen ist. Javokhir Sindarov erkundet derweil den Turniersaal und macht sich mit den Bedingungen vertraut. Assaubayeva hält diesen Moment mit ihrem Telefon fest.
Die FIDE präsentierte diese Aufnahme als unerwartetes und interessantes Bild.
„Ein unerwartetes Foto! Während Javokhir Sindarov den Turniersaal erkundet, hält Bibisara Assaubayeva diesen Moment kurz vor dem Kampf um den Weltmeistertitel in Genf fest“, so der Pressedienst des Verbandes.
Javokhir Sindarov steht vor dem entscheidenden Match um die Weltmeisterschaft
Zur Erinnerung: Der usbekische Großmeister Javokhir Sindarov wird gegen den amtierenden indischen Weltmeister Gukesh Dommaraju um den Schachthron kämpfen.
Das entscheidende Match findet vom 24. November bis zum 12. Dezember im schweizerischen Genf statt. Dieses Duell gilt als eines der wichtigsten Ereignisse in der Schachwelt.
Für die usbekischen Schachfans ist die Bedeutung dieses Treffens besonders hoch. Javokhir Sindarov vertritt die Ehre unseres Landes im Kampf um den Weltmeistertitel. Nun richtet sich die gesamte Aufmerksamkeit auf die Partien in Genf, in denen das Schicksal der Schachkrone entschieden wird.
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