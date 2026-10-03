FIDE kündigt Weltmeisterschaftskampf zwischen Javohir Sindarov und Gukesh Dommaradju an

·15·Sport
FIDE kündigt Weltmeisterschaftskampf zwischen Javohir Sindarov und Gukesh Dommaradju an

Der Weltschachverband (FIDE) hat die Details für das mit Spannung erwartete Ereignis des Jahres 2026 bekannt gegeben: den Kampf um die Schachweltmeisterschaft. In Genf, Schweiz, wird der usbekische Großmeister Javohir Sindarov gegen den amtierenden Weltmeister Gukesh Dommaradju aus Indien um den Schachthron kämpfen.

Die FIDE veröffentlichte auf ihrem offiziellen Instagram-Account einen speziellen Beitrag über das bevorstehende Duell und betonte, dass diese Konfrontation in die Geschichte eingehen wird:

„Die Spannung liegt bereits in der Luft!

Von der 46. Schacholympiade in Samarkandbis hin zum Weltmeisterschaftskampf 2026 in Genf – die Geschichte schreibt sich weiter. Gukesh D und Javohir Sindarov treffen erneut aufeinander, diesmal im Kampf um den Weltmeistertitel.

FIDE-Weltmeisterschaftskampf 2026. Genf, Schweiz. Spieldaten: 24. November – 12. Dezember“, heißt es in der Mitteilung des Verbandes.

Der Weg zur Krone: Wie hat sich Sindarov dieses Recht erkämpft?

Javohir Sindarov sicherte sich die Chance auf den Schachthron durch seinen Sieg beim prestigeträchtigen FIDE-Kandidatenturnier , das im Frühjahr dieses Jahres auf Zypern stattfand. Dieser Sieg schlug ein weiteres großes Kapitel in der Geschichte des usbekischen Schachs auf.

In Samarkand – welche Ergebnisse wurden bei der Olympiade erzielt?

Beide Großmeister zeigten kürzlich bei der 46. Schacholympiade in Samarkand ein außergewöhnlich hohes Niveau:

  • Javohir Sindarov: Gewann mit der usbekischen Nationalmannschaft historisches Gold und sicherte sich zudem eine Bronzemedaille für seine individuelle Leistung am zweiten Brett.

  • Gukesh Dommaradju: Gewann mit dem indischen Nationalteam Silber in der Mannschaftswertung und holte eine weitere Silbermedaille für seine individuelle Leistung am vierten Brett.

Der Schachkampf in Genf vom 24. November bis 12. Dezember wird im Fokus von Millionen Fans stehen.

FIDEJavohir SindarovGukesh DommaradjuGenf 2026Schachweltmeisterschaft
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Historisches Duell: Javohir Sindarov gegen Champion Gukesh um die SchachkroneHistorisches Duell: Javohir Sindarov gegen Champion Gukesh um die Schachkrone30 Juli 07:42Historisches Versprechen von Javohir Sindarov: „Ich werde die Schach-Weltkrone nach Usbekistan bringen!“Historisches Versprechen von Javohir Sindarov: „Ich werde die Schach-Weltkrone nach Usbekistan bringen!“30 September 11:26Ein unglaublicher Zug: Sindarov opfert zum zweiten Mal seine Dame und schockt die FIDE-ExpertenEin unglaublicher Zug: Sindarov opfert zum zweiten Mal seine Dame und schockt die FIDE-Experten18 September 14:10Sindarov fordert Gukesh um die Weltmeisterschaft heraus: FIDE bestätigt alle DetailsSindarov fordert Gukesh um die Weltmeisterschaft heraus: FIDE bestätigt alle Details14 September 20:30Sindarov nennt Gukeshs Schwachstelle: „Ich bereite mich auf seine stärkste Version vor“Sindarov nennt Gukeshs Schwachstelle: „Ich bereite mich auf seine stärkste Version vor“9 August 14:25Timur Turlov wird FIDE-Präsident: Der jüngste Vorsitzende der GeschichteTimur Turlov wird FIDE-Präsident: Der jüngste Vorsitzende der Geschichte26 September 16:23
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App

Meistgelesen Sport nachrichten

Nakamura reagiert auf die 200.000-Dollar-Prämie für usbekische Schachspieler
Nakamura reagiert auf die 200.000-Dollar-Prämie für usbekische Schachspieler
Ehemaliger Scout von Manchester United enthüllt brisantes Geheimnis um Abdukodir Khusanov
Ehemaliger Scout von Manchester United enthüllt brisantes Geheimnis um Abdukodir Khusanov
Cristiano Ronaldo erleidet seine höchste Niederlage in Saudi-Arabien
Cristiano Ronaldo erleidet seine höchste Niederlage in Saudi-Arabien
Manchester City reagiert offiziell auf den Sieg Usbekistans gegen den Iran
Manchester City reagiert offiziell auf den Sieg Usbekistans gegen den Iran
Iranische Presse in Aufruhr: Fabio Cannavaro erteilt taktische Lektion und 7 Spiele ohne Sieg
Iranische Presse in Aufruhr: Fabio Cannavaro erteilt taktische Lektion und 7 Spiele ohne Sieg
Islom Ismoilov äußert sich nach Neftchis beschämender Niederlage in Qarshi
Islom Ismoilov äußert sich nach Neftchis beschämender Niederlage in Qarshi
Ronaldo sagte „Trinkt Wasser“ – Coca-Cola verlor 4 Milliarden Dollar
Ronaldo sagte „Trinkt Wasser“ – Coca-Cola verlor 4 Milliarden Dollar
„Wir lebten im selben Haus“: Kasachischer Stürmer enthüllt die Wahrheit über Abdukodir Khusanov
„Wir lebten im selben Haus“: Kasachischer Stürmer enthüllt die Wahrheit über Abdukodir Khusanov