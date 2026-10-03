FIDE kündigt Weltmeisterschaftskampf zwischen Javohir Sindarov und Gukesh Dommaradju an

Der Weltschachverband (FIDE) hat die Details für das mit Spannung erwartete Ereignis des Jahres 2026 bekannt gegeben: den Kampf um die Schachweltmeisterschaft. In Genf, Schweiz, wird der usbekische Großmeister Javohir Sindarov gegen den amtierenden Weltmeister Gukesh Dommaradju aus Indien um den Schachthron kämpfen.

Die FIDE veröffentlichte auf ihrem offiziellen Instagram-Account einen speziellen Beitrag über das bevorstehende Duell und betonte, dass diese Konfrontation in die Geschichte eingehen wird:

„Die Spannung liegt bereits in der Luft! Von der 46. Schacholympiade in Samarkandbis hin zum Weltmeisterschaftskampf 2026 in Genf – die Geschichte schreibt sich weiter. Gukesh D und Javohir Sindarov treffen erneut aufeinander, diesmal im Kampf um den Weltmeistertitel. FIDE-Weltmeisterschaftskampf 2026. Genf, Schweiz. Spieldaten: 24. November – 12. Dezember“, heißt es in der Mitteilung des Verbandes.

Der Weg zur Krone: Wie hat sich Sindarov dieses Recht erkämpft?

Javohir Sindarov sicherte sich die Chance auf den Schachthron durch seinen Sieg beim prestigeträchtigen FIDE-Kandidatenturnier , das im Frühjahr dieses Jahres auf Zypern stattfand. Dieser Sieg schlug ein weiteres großes Kapitel in der Geschichte des usbekischen Schachs auf.

In Samarkand – welche Ergebnisse wurden bei der Olympiade erzielt?

Beide Großmeister zeigten kürzlich bei der 46. Schacholympiade in Samarkand ein außergewöhnlich hohes Niveau:

Javohir Sindarov: Gewann mit der usbekischen Nationalmannschaft historisches Gold und sicherte sich zudem eine Bronzemedaille für seine individuelle Leistung am zweiten Brett.

Gukesh Dommaradju: Gewann mit dem indischen Nationalteam Silber in der Mannschaftswertung und holte eine weitere Silbermedaille für seine individuelle Leistung am vierten Brett.

Der Schachkampf in Genf vom 24. November bis 12. Dezember wird im Fokus von Millionen Fans stehen.