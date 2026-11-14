Bibisara Assaubajewa besiegt die Nummer 12 der Welt im Schach

Die kasachische Schachspielerin Bibisara Assaubajewa erzielte beim Superturnier Total Chess World Championship Tour Pilot 2026 in Budapest ein sensationelles Ergebnis. Sie besiegte den Inder Arjun Erigaisi, der in der FIDE-Weltrangliste der offenen Kategorie auf Platz 12 geführt wird. Dies berichtete Zakon.kz .

Das Rating des indischen Schachspielers liegt bei 2746 Punkten, während Assaubajewa 2532 Punkte aufweist. Im Rückspiel gelang Erigaisi jedoch die Revanche. Nach zwei Partien konnte jeder der Kontrahenten einen Sieg für sich verbuchen.

In den Partien vom 13. November spielte Assaubajewa zudem zweimal gegen die Inderin Vaishali Rameshbabu. Während die kasachische Spielerin die erste Partie gewann, setzte sich Vaishali im Rückspiel durch. Damit erhöhte Assaubajewa ihr Punktekonto in der Gruppe auf 8 Zähler.