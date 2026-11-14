Bibisara Assaubajewa besiegt die Nummer 12 der Welt im Schach
Die kasachische Schachspielerin Bibisara Assaubajewa erzielte beim Superturnier Total Chess World Championship Tour Pilot 2026 in Budapest ein sensationelles Ergebnis. Sie besiegte den Inder Arjun Erigaisi, der in der FIDE-Weltrangliste der offenen Kategorie auf Platz 12 geführt wird. Dies berichtete Zakon.kz .
Das Rating des indischen Schachspielers liegt bei 2746 Punkten, während Assaubajewa 2532 Punkte aufweist. Im Rückspiel gelang Erigaisi jedoch die Revanche. Nach zwei Partien konnte jeder der Kontrahenten einen Sieg für sich verbuchen.
In den Partien vom 13. November spielte Assaubajewa zudem zweimal gegen die Inderin Vaishali Rameshbabu. Während die kasachische Spielerin die erste Partie gewann, setzte sich Vaishali im Rückspiel durch. Damit erhöhte Assaubajewa ihr Punktekonto in der Gruppe auf 8 Zähler.
In Gruppe D führt Maxime Vachier-Lagrave mit 12 Punkten. Hans Niemann liegt mit 9 Punkten auf dem zweiten Platz, gefolgt von Arjun Erigaisi, der ebenfalls 9 Punkte auf dem Konto hat. Assaubajewa belegt mit 8 Punkten den vierten Rang.
Am Turnier nimmt auch der Vertreter aus Usbekistan, Nodirbek Abdusattorov teil. In Gruppe A verlor er eine seiner zwei Partien gegen Jorden van Foreest und spielte in der zweiten unentschieden. Aktuell steht er bei 5 Punkten.
In Gruppe A führt Alireza Firouzja mit 11 Punkten. Jorden van Foreest belegt mit 8 Punkten den zweiten Platz.
Das Turnier Total Chess World Championship Tour Pilot 2026 findet vom 10. bis 20. November in Budapest statt. Es nehmen 24 der weltweit besten Schachspieler teil.
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