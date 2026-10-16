Die erste Olympiasiegerin in der Geschichte des usbekischen Judos Diyora Keldiyorova kehrt nach einer langen Pause auf die offizielle Tatami zurück. Die usbekische Sportlerin wird am Judo Asian Open Cup teilnehmen, der in der kasachischen Stadt Aktau beginnt.

Dieses bedeutende Ereignis hat die Aufmerksamkeit internationaler Sportmedien auf sich gezogen, insbesondere des spezialisierten ukrainischen «Judo Art» Portals.

«Allein das ist ein Grund, den Wettbewerb zu verfolgen»

Das populäre ukrainische Sportmagazin bewertete Diyoras lang ersehnte Rückkehr als die größte Spannung des Turniers:

Kimono mit goldenem Emblem: «Morgen beginnt der Asian Open Cup in Aktau. Diyora Keldiyorova kehrt nach zweieinhalb Jahren Pause in Kasachstan auf die Tatami zurück. Dies wird ihr erster öffentlicher Auftritt als amtierende Olympiasiegerin sein, mit dem goldenen Emblem auf ihrem Kimono;

Internationales Interesse: Allein das ist Grund genug, dieses Turnier von Anfang bis Ende zu verfolgen», schreibt die ukrainische Quelle.

Grund für die 2,5-jährige Pause: Familienglück und Mutterschaft

Nach dem historischen Erfolg bei den Olympischen Spielen Paris 2024 gab es große Veränderungen in der Karriere von Diyora Keldiyorova:

Sieg in Paris: Bei den diesjährigen Sommerspielen besiegte Diyora im Finale der Gewichtsklasse bis 52 kg die Vertreterin des Kosovo, Distria Krasniqi, und sicherte sich eine der glänzendsten Goldmedaillen in der Geschichte des usbekischen Sports;

Mutterschaftsurlaub: Nach diesem weltbewegenden Sieg widmete sich die Sportlerin ihrer Familie, nahm eine Auszeit für den Mutterschaftsurlaub und blieb aufgrund der Geburt ihres Kindes lange Zeit vom großen Sport fern;

Wiederaufbau: Die Championin, die ihr Training unter der Aufsicht von Experten und Trainern wieder aufgenommen hat, ist wieder in Topform und strebt nach neuen Auszeichnungen.

Die Wettkämpfe in Aktau werden ein wichtiger Test für die Vorbereitung der usbekischen Sportlegende auf den neuen Olympia-Zyklus sein und ihre Stärke auf internationaler Bühne erneut unter Beweis stellen.