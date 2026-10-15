Am 15. Oktober fand im Rahmen der Champions League Manchester Cityund Paris Saint-Germain statt. Im Etihad Stadium in Manchester gewannen die Gäste mit 4:2. Der usbekische Verteidiger Abdukodir Khusanov Manchester Citystand in der Startelf.

Laut den Spielerbewertungen im Screenshot wurde die Leistung von Abdukodir Khusanov mit 6,1 Punkten bewertet. Er agierte in der Defensive seines Teams. Erling Haaland erzielte zwei Tore für Manchester City, während PSG vier Treffer erzielte.