Im Spitzenspiel des 2. Spieltags der Ligaphase der UEFA Champions League Manchester Cityverlor zu Hause gegen den französischen Klub Paris Saint-Germain mit 2:4. In dieser Begegnung blieb der Verteidiger der usbekischen Nationalmannschaft, der die vollen 90 Minuten für die „Citizens“ absolvierte, Abdukodir Khusanovim Fokus internationaler Analysten.

Das renommierte Statistikportal Flashscore bewertete die Spieler beider Mannschaften nach dem Ende dieses dramatischen Duells.

Khusanovs Leistung: Führend unter den Verteidigern

Der 22-jährige usbekische Innenverteidiger war einer der wenigen Spieler der Gastgeber, die eine solide Leistung zeigten:

Khusanovs Bewertung: Das Analyseportal Flashscore bewertete die Leistung von Abdukodir Khusanov mit 6,8 Punkten ;

Im Vergleich zu seinen Teamkollegen: Diese Note war der höchste Wert unter den Defensivakteuren der Mancunians. Khusanov konnte seine erfahrenen Partner Rúben Dias (6,2) und Marc Guéhi (6,7) hinter sich lassen;

Volle 90 Minuten auf dem Platz: Maresca vertraute dem usbekischen Spieler in diesem Härtetest voll und ganz, und er bestritt die Partie von Anfang bis Ende ohne Auswechslung.

Niedrigste und höchste Noten: Donnarummas Absturz und Haalands Doppelpack

Im Spiel im Etihad Stadium Manchester Cityzeigten sich bei den Werten deutliche Unterschiede:

Der schlechteste Spieler der Begegnung: Der Torhüter der Gastgeber, Gianluigi Donnarumma, musste viermal hinter sich greifen und erhielt die niedrigste Punktzahl im Team — 5,0 Punkte ;

Der Anführer von City: Erling Haaland, der in der 53. und 75. Minute zwei Tore erzielte und einen Doppelpack schnürte, wurde mit 8,8 Punkten als bester Spieler der Gastgeber ausgezeichnet;

Bewertungen anderer Spieler: Antoine Semenyo — 7,2, Elliot Anderson — 6,6, Rayan Cherki und Matheus Nunes — 6,4 Punkte;

Die Tore von PSG: Für die Gäste trafen Désiré Doué (13.), Ousmane Dembélé (15.), Vitinha (32.) sowie Maghnes Akliouche (63.).

Die nächste Herausforderung für die „Citizens“

Nach den ersten zwei Spieltagen bleibt Manchester City bei 3 Punkten und rutschte in das Mittelfeld der Tabelle ab: