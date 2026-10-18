Der Kapitän von Inter Miami sorgt nach dem Spiel in Atlanta für Aufsehen in den sozialen Medien

Im Rahmen der Major League Soccer (MLS) auswärts Atlanta United mit 3:1 besiegt Inter Miami Kapitän und Fußballlegende Lionel Messi hinterließ nach der Partie einen herzlichen Beitrag für seine Fans auf seinen Social-Media-Kanälen.

Der argentinische Star, der im Spiel einen Doppelpack erzielte, betonte, dass die prachtvolle Arena in Atlanta mit besonders schönen Erinnerungen an seine Karriere verbunden ist.

„Ein Stadion, das mir wunderbare Erinnerungen beschert hat“: Messis Geständnis

Der argentinische Torjäger postete Bilder von den Höhepunkten des Spiels und schrieb dazu:

„Ein weiterer Sieg mit Inter Miami in einem Stadion, das mir kürzlich wunderbare Erinnerungen beschert hat…“, betonte Lionel Messi zufrieden.

Zur Information: Das Spiel fand im berühmten Mercedes-Benz Stadium in Atlanta statt. Messi hat auch mit der argentinischen Nationalmannschaft in diesem Stadion eine Reihe wichtiger und historischer Spiele auf hohem Niveau bestritten, weshalb diese Arena für ihn aufgrund des ständigen Erfolgs einen besonderen Stellenwert hat.

Der Auswärtstriumph von Inter Miami: Das Duo Messi-Suárez

Die Anführer der Offensivabteilung spielten beim Sieg der Mannschaft aus Miami eine entscheidende Rolle:

Doppelpack von Messi: Lionel traf während der Partie zweimal ins gegnerische Tor und sicherte seinem Team den 3:1-Sieg;

Zwei Vorlagen von Suárez: Der erfahrene uruguayische Torjäger Luis Suárez stellte seine Klasse unter Beweis und steuerte zwei entscheidende Assists bei;

Weiteres Tor durch Berterame: Ein weiteres wichtiges Tor für die Gäste erzielte Stürmer Germán Berterame.

Die nächsten Spiele: Was erwartet uns am 25. Oktober?

Der nächste Spieltag der MLS-Regulärsaison ist für beide Vereine von großer Bedeutung: