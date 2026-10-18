Der Kapitän von Inter Miami sorgt nach dem Spiel in Atlanta für Aufsehen in den sozialen Medien

·68·Sport
Der Kapitän von Inter Miami sorgt nach dem Spiel in Atlanta für Aufsehen in den sozialen Medien

Im Rahmen der Major League Soccer (MLS) auswärts Atlanta United mit 3:1 besiegt Inter Miami Kapitän und Fußballlegende Lionel Messi hinterließ nach der Partie einen herzlichen Beitrag für seine Fans auf seinen Social-Media-Kanälen.

Der argentinische Star, der im Spiel einen Doppelpack erzielte, betonte, dass die prachtvolle Arena in Atlanta mit besonders schönen Erinnerungen an seine Karriere verbunden ist.

„Ein Stadion, das mir wunderbare Erinnerungen beschert hat“: Messis Geständnis

Der argentinische Torjäger postete Bilder von den Höhepunkten des Spiels und schrieb dazu:

„Ein weiterer Sieg mit Inter Miami in einem Stadion, das mir kürzlich wunderbare Erinnerungen beschert hat…“, betonte Lionel Messi zufrieden.

Zur Information: Das Spiel fand im berühmten Mercedes-Benz Stadium in Atlanta statt. Messi hat auch mit der argentinischen Nationalmannschaft in diesem Stadion eine Reihe wichtiger und historischer Spiele auf hohem Niveau bestritten, weshalb diese Arena für ihn aufgrund des ständigen Erfolgs einen besonderen Stellenwert hat.

Der Auswärtstriumph von Inter Miami: Das Duo Messi-Suárez

Die Anführer der Offensivabteilung spielten beim Sieg der Mannschaft aus Miami eine entscheidende Rolle:

  • Doppelpack von Messi: Lionel traf während der Partie zweimal ins gegnerische Tor und sicherte seinem Team den 3:1-Sieg;

  • Zwei Vorlagen von Suárez: Der erfahrene uruguayische Torjäger Luis Suárez stellte seine Klasse unter Beweis und steuerte zwei entscheidende Assists bei;

  • Weiteres Tor durch Berterame: Ein weiteres wichtiges Tor für die Gäste erzielte Stürmer Germán Berterame.

Die nächsten Spiele: Was erwartet uns am 25. Oktober?

Der nächste Spieltag der MLS-Regulärsaison ist für beide Vereine von großer Bedeutung:

  • Inter Miami: Trifft am 25. Oktober zu Hause auf einen der starken Gegner der Eastern Conference — New York Red Bulls ;

  • Atlanta United: Der Verein aus Atlanta, der nach der Niederlage wieder in die Spur finden will, trifft am selben Tag auswärts auf Chicago Fire .

Lionel MessiInter MiamiMLSLuis SuárezFußball
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Lionel Messi erzielt Doppelpack gegen Atlanta UnitedLionel Messi erzielt Doppelpack gegen Atlanta UnitedHeute 06:44Inter Miami siegt dank Toren von Messi und SuárezInter Miami siegt dank Toren von Messi und Suárez11 Oktober 06:42Möglicher Wechsel von Neymar zu Inter Miami sorgt für DiskussionenMöglicher Wechsel von Neymar zu Inter Miami sorgt für Diskussionen7 September 17:15Inter Miami feiert souveränen Sieg gegen New York CityInter Miami feiert souveränen Sieg gegen New York City15 Oktober 09:14Neymars Wechsel zu Inter Miami könnte ein Fehler für die MLS seinNeymars Wechsel zu Inter Miami könnte ein Fehler für die MLS sein25 August 18:10Messi erzielt 922. Tor, Inter Miami verspielt den SiegMessi erzielt 922. Tor, Inter Miami verspielt den Sieg20 August 16:35
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App

Meistgelesen Sport nachrichten

Nakamura reagiert auf die 200.000-Dollar-Prämie für usbekische Schachspieler
Nakamura reagiert auf die 200.000-Dollar-Prämie für usbekische Schachspieler
Ronaldos Mutter äußert sich erstmals zum Abschied ihres Sohnes aus der Nationalmannschaft
Ronaldos Mutter äußert sich erstmals zum Abschied ihres Sohnes aus der Nationalmannschaft
„Ständiges Spielen gegen Usbekistan schadet unserem Ruf“ – Persepolis-Trainer
„Ständiges Spielen gegen Usbekistan schadet unserem Ruf“ – Persepolis-Trainer
Die schwächsten Spieler des Spiels zwischen Manchester City und PSG wurden bekannt gegeben
Die schwächsten Spieler des Spiels zwischen Manchester City und PSG wurden bekannt gegeben
Manchester City reagiert offiziell auf den Sieg Usbekistans gegen den Iran
Manchester City reagiert offiziell auf den Sieg Usbekistans gegen den Iran
Ausländischer Experte kritisiert die Schritte des „Großen Usbeken“ im Profiboxen
Ausländischer Experte kritisiert die Schritte des „Großen Usbeken“ im Profiboxen
Iranische Presse in Aufruhr: Fabio Cannavaro erteilt taktische Lektion und 7 Spiele ohne Sieg
Iranische Presse in Aufruhr: Fabio Cannavaro erteilt taktische Lektion und 7 Spiele ohne Sieg
Ein weiterer Härtetest für das Team von Fabio Cannavaro im November
Ein weiterer Härtetest für das Team von Fabio Cannavaro im November