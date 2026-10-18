Lionel Messi erzielt Doppelpack gegen Atlanta United

In der regulären MLS-Saison führt Inter Miami im Duell gegen Atlanta United mit 3:1. Für die Gäste eröffnete X. Berterame in der 45. Minute der ersten Halbzeit den Torreigen. Lionel Messi erhöhte in der zweiten Halbzeit mit zwei Toren in der 56. und 60. Minute die Führung seines Teams. Atlanta United konnte durch einen verwandelten Elfmeter von F. Pico in der 89. Minute noch einen Treffer erzielen.

In der Spielstatistik dominieren die Gastgeber bei der Anzahl der Schüsse: Atlanta United gab 15 Schüsse ab, während Inter Miami auf 6 kam. Bei den Schüssen auf das Tor liegen jedoch die Gäste mit 5:3 vorne.

Der Ballbesitz liegt bei 59 Prozent für Inter Miami und 41 Prozent für Atlanta United. Die Gäste spielten 554 Pässe mit einer Genauigkeit von 89 Prozent. Die Gastgeber verzeichneten 413 Pässe bei einer Genauigkeit von 88 Prozent.