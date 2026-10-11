Inter Miami siegt dank Toren von Messi und Suárez

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Inter Miami siegt dank Toren von Messi und Suárez

Inter Miami feierte in der regulären MLS-Saison einen deutlichen Sieg gegen D.C. United. In der Begegnung erzielte Luis Suárez zwei Tore, Lionel Messi traf ebenfalls doppelt. Damit erzielte das Team aus Miami vier unbeantwortete Tore gegen den Gegner.

Der Spielstand wurde in der 3. Minute eröffnet. Luis Suárez erzielte das erste Tor und trug sich in der 39. Minute erneut in die Torschützenliste ein. In der zweiten Halbzeit Lionel Messi traf in der 47. Minute und schnürte in der 60. Minute seinen Doppelpack.

Auch in der Spielstatistik dominierte Inter Miami. Das Team gab 15 Schüsse auf das Tor ab, während D.C. United auf 9 kam. Das Verhältnis der Schüsse auf das Tor betrug 7:2.

Beim Ballbesitz lag Inter Miami mit 61 Prozent vorne. Die Mannschaft spielte 618 Pässe mit einer Genauigkeit von 91 Prozent. Der Gegner kam auf 361 Pässe bei einer Genauigkeit von 85 Prozent.

Die Anzahl der Fouls betrug 17 bei Inter Miami und 6 bei D.C. United. Bei den Eckbällen lag das Team aus Miami mit 4:2 ebenfalls vorne. Die Spieler beider Mannschaften erhielten während des gesamten Spiels weder Gelbe noch Rote Karten.

Inter MiamiD.C. UnitedLionel MessiLuis SuárezMLS
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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