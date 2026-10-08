Messi schreibt Abschiedsbrief an die argentinische Nationalmannschaft

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Messi schreibt Abschiedsbrief an die argentinische Nationalmannschaft

Der 39-jährige Fußballstar Lionel Messi und Argentinien drückte all jenen seine Dankbarkeit aus, die ihn während seiner Zeit in der Nationalmannschaft unterstützt, bei jedem Schritt begleitet und in schwierigen Momenten ermutigt haben. Er veröffentlichte seinen emotionalen Abschiedsbrief auf seinen Social-Media-Kanälen.

Gestern, am 7. Oktober, besiegte die argentinische Nationalmannschaft Benin in einem Freundschaftsspiel mit 3:0. Diese Partie Lionel Messi wurde zu seinem letzten Spiel im Trikot der Nationalmannschaft. Der Stürmer zeigte eine starke Leistung, erzielte 1 Tor und bereitete 2 weitere Treffer vor.

Nach dem Spiel teilte Messi seine Gefühle in einem Brief mit seinen Fans.

„Gestern war mein letztes Spiel und ich vermisse es jetzt schon, dieses Trikot zu tragen. Ich weiß, dass ich die richtige Entscheidung treffe. Es war eine wunderbare Reise voller Freuden und Leiden. Ich habe erkannt, dass jeder Schritt es wert war. Ich habe noch so viel zu sagen. Ich kann all meine Gefühle nicht in ein paar Worte oder eine einzige Nachricht fassen“, schrieb Messi.

Der Fußballer betonte besonders, dass seine Familie, Angehörige, Freunde, Teamkollegen und Trainer einen großen Anteil an den Erfolgen während seiner langen Karriere in der argentinischen Nationalmannschaft hatten.

„Dies wäre ohne meine Familie nicht möglich gewesen. Sie waren immer an meiner Seite und haben mich besonders in den schwierigen Momenten unterstützt, in denen ich es am meisten brauchte. Auch meine Freunde, alle meine Teamkollegen und Trainer waren von unschätzbarem Wert für mich“, sagt der argentinische Fußballer.

In seinem Brief gedachte Messi auch der argentinischen Fußballlegende Diego Maradona. Er betonte, dass er die Legende, die einen großen Beitrag zur Entwicklung des Fußballs im Land geleistet hat, niemals vergessen werde.

„Ich möchte Diego nicht vergessen, der unser Land auf ein würdiges Niveau gebracht hat, bei jedem Schritt an unserer Seite war und uns sogar vom Himmel aus geholfen hat“, fügte er hinzu.

Welche Titel hat Messi mit Argentinien gewonnen?

Zur Information: Der 39-jährige Lionel Messi spielt seit 2023 für den MLS-Club Inter Miami. Während seiner Karriere lief er auch für die europäischen Spitzenclubs FC Barcelona und Paris Saint-Germain auf.

Messi gewann mit der argentinischen Nationalmannschaft die Weltmeisterschaft 2022, die Copa América 2021 und 2024 sowie die Olympischen Spiele 2008.

Der argentinische Star bestritt insgesamt 208 Länderspiele und erzielte dabei 126 Tore. Damit ist Messi der absolute Rekordhalter der argentinischen Nationalmannschaft in Bezug auf absolvierte Spiele und erzielte Tore.

Sein letztes Spiel für die Nationalmannschaft endete auf eine besondere Weise: Messi erzielte ein Tor, bereitete zwei weitere Treffer vor und Argentinien gewann deutlich gegen Benin.

Für die Fußballfans werden Messis Spiele für Argentinien nun zur Erinnerung. Doch seine historischen Titel mit der Nationalmannschaft, seine Rekorde und sein Vermächtnis im Fußball werden zweifellos noch lange in Erinnerung bleiben.

Lionel MessiArgentinische NationalmannschaftDiego MaradonaInter MiamiFußball
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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