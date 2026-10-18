Lugano gewinnt mit Behruz Karimov 4:0 gegen Pully im Schweizer Cup

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Lugano gewinnt mit Behruz Karimov 4:0 gegen Pully im Schweizer Cup

Im Rahmen der 1/16-Finalrunde des Schweizer Cups trat das Team auswärts an: Lugano gegen den unterklassigen Verein Pully und sicherte sich einen deutlichen und souveränen 4:0-Sieg.

Diese Begegnung war auch für die usbekischen Fußballfans von besonderem Interesse — der junge Verteidiger und Mitglied der usbekischen Nationalmannschaft, Behruz Karimov wurde in der zweiten Halbzeit eingewechselt und trug dazu bei, den hohen Sieg seiner Mannschaft abzusichern.

Doppelpack von Marques und eine früh entschiedene Partie

Lugano übernahm von den ersten Minuten an die volle Kontrolle auf dem Platz:

  • Blitzstart in der 5. Minute: Bereits in der 5. Minute eröffnete Stürmer Marques den Torreigen und brachte die Gäste in Führung — 0:1;

  • Elfmeter durch Alioski: In der 16. Minute erhielt Lugano einen Strafstoß, den Alioski souverän zum 0:2 verwandelte;

  • Schlusspunkt vor der Pause: In der fünften Minute der Nachspielzeit der ersten Halbzeit erhöhte Kelvin auf 0:3;

  • Doppelpack in der 56. Minute: Zu Beginn der zweiten Halbzeit, in der 56. Minute, erzielte Marques seinen zweiten Treffer des Spiels und stellte den Endstand von 0:4 her.

Behruz Karimovs Einsatz

Nachdem das Schicksal der Partie besiegelt war, gab das Trainerteam den Stammspielern eine Pause und bot den jungen Talenten eine Chance:

  • Einwechslung in der 80. Minute: In der 80. Minute wurde der usbekische Verteidiger Behruz Karimov für den Matchwinner Marques eingewechselt;

  • Souveräner Auftritt: Karimov agierte in der verbleibenden Zeit diszipliniert in der Defensive, ließ keinen Ehrentreffer des Gegners zu und trug dazu bei, die weiße Weste zu wahren.

Spielbericht

Schweizer Cup. 1/16-Finale

Pully — Lugano 0:4

Tore: Marques (5., 56.), Alioski (16., Elfmeter), Kelvin (45.+5).

  • Lugano: Ballmoos, Kelvin, Alioski, Kündig, Bichsel, Beckham Castro, Pihlstrom (Ajdin, 57.), Marques (Karimov, 80.), Moncada (Ajeti, 72.), Zanotti (Carbone, 56.), Behrens.

Dieser deutliche Auswärtssieg bringt Lugano souverän in das Achtelfinale des Wettbewerbs.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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