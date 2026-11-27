Der Madrider Real Madrid Cheftrainer José Mourinho reagierte entschieden auf die Transfergerüchte rund um den Verein und stellte klar, dass es keine Änderungen im Kader geben wird.

„Ich brauche keine neuen Spieler“

Der portugiesische Experte betonte, dass er mit dem aktuellen Kader vollauf zufrieden sei und weder neue Einkäufe tätigen noch einen Spieler abgeben wolle:

„Bei Real gibt es keinen Spieler, den ich hier nicht sehen möchte. Ich will niemanden kaufen und ich will nicht, dass jemand den Verein verlässt. Die Türen sind geschlossen. Es gibt keinen Grund, sich etwas auszudenken, denn ich brauche keine neuen Spieler“, so José Mourinholaut der Publikation Madrid Xtra .

Die Sommertransfers von Real und die aktuelle Lage in La Liga

Die Vereinsführung hatte während des Sommertransferfensters den Kader mit einer Reihe namhafter Akteure verstärkt. Insbesondere stießen folgende Spieler zu den Madrilenen:

Bernardo Silva

Ibrahima Konaté

Denzel Dumfries

Carlos Espí

Marc Cucurella

Ousmane Diomande

Mannschaft Platzierung in der spanischen Meisterschaft Gesammelte Punkte Barcelona 1. Platz (Tabellenführer) 36 Punkte Real Madrid 2. Platz 33 Punkte

Ist José Mourinhos Entscheidung, auf Wintertransfers zu verzichten, Ihrer Meinung nach richtig, oder braucht Real neue Kräfte, um Barcelona einzuholen?

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