Real Madrid-Trainer José Mourinho äußerte sich nach dem schwierigen und hart erkämpften Sieg (2:1) gegen Celta Vigo am 13. Spieltag der spanischen La Liga zu den Details des Spiels, der körperlichen Erschöpfung der Spieler und der mentalen Stärke der Mannschaft.

„Körperliche Erschöpfung beeinflusst auch die Psyche“

Der portugiesische Trainer betonte, dass die Spieler, die von den Länderspielreisen zurückgekehrt waren, nicht genug Zeit zur Erholung hatten:

„Das Spiel war sehr schwierig. Das lag vor allem an der Leistung von Celta. Sie wissen genau, wie man verteidigt, den Ball kontrolliert und einem Gegner, der auf Sieg spielt, Widerstand leistet. Außerdem waren viele unserer Spieler nicht in bester Verfassung. Einige kamen erst am Donnerstag zurück, haben am Mittwoch nicht geschlafen und sind stundenlang geflogen. Körperliche Erschöpfung wirkt sich auch auf den mentalen Zustand aus. Konatés erster Pass im Spiel landete außerhalb des Spielfelds.“ — José Mourinho

Arda Güler, Bellingham und der Druck der Tribünen

Mourinho würdigte die jungen Leistungsträger, die trotz der Erschöpfung in den letzten Minuten alles gaben, und feierte den neunten Pflichtspielsieg in Folge:

„Aber es gibt auch positive Aspekte. Einer davon ist der Siegeswille und die Widerstandsfähigkeit unserer Spieler. Obwohl Arda Güler und Jude Bellingham am Ende des Spiels sehr erschöpft waren, haben sie alles gegeben. Nachdem wir den Ausgleich erzielt hatten, war das Spiel von Ballverlusten und Rückeroberungen geprägt. Das Wichtigste ist, dass wir am Ende die Punkte geholt haben. Ein wichtiger Aspekt in der zweiten Halbzeit war, dass wir das Pressing verstärkt und den Ball nach Ballverlusten schnell zurückerobert haben. Das ist eine Frage der Mentalität. Wir haben eine starke Mannschaft, die mit Schwierigkeiten umgehen kann. Es ist nicht einfach, in Rückstand zu geraten und Pfiffe von den Tribünen zu hören. Wir haben neun Spiele in Folge gewonnen und werden am Dienstag den nächsten Sieg einfahren.“

Die wichtigsten Aspekte des Spiels Real Madrid – Celta (2:1)

Statistiken Details und Mourinhos Analyse Wettbewerb und Ergebnis La Liga, 13. Spieltag — Real Madrid 2:1 Celta Siegesserie Real Madrid in allen Wettbewerben 9 Siege in Folge erzielt Hauptschwierigkeit Schlafmangel und Reisestrapazen bei den von den Nationalteams zurückgekehrten Spielern Besondere Erwähnung Kämpften trotz Erschöpfung bis zum Schluss: Arda Güler und Jude Bellingham Taktische Wende Verstärktes hohes Pressing in der 2. Halbzeit und schnelle Ballrückgewinnung Nächstes Spiel Dienstag (Mourinho peilt den 10. Sieg in Folge an)

Glauben Sie, dass die Siegesserie von Real Madrid unter José Mourinho auch im Spiel am Dienstag anhalten wird?

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