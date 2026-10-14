Warum kamen die kasachischen Boxstars nach Usbekistan?

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Warum kamen die kasachischen Boxstars nach Usbekistan?

Eine Reihe erfahrener kasachischer Faustkämpfer hat sich für Usbekistan als Trainingsbasis zur Vorbereitung auf ihre nationale Meisterschaft entschieden. Sports.kz Wie das Portal berichtet, nehmen die Boxer aus dem Nachbarland derzeit an einem gemeinsamen Trainingslager mit den Mitgliedern der usbekischen Nationalmannschaft teil.

Der Cheftrainer der usbekischen Nationalmannschaft Akmal Hasanov erläuterte die Details dieses internationalen Trainingslagers und den Besuch der befreundeten Sportler.

«Der Grund ist einfach: Hier gibt es echte Meister ihres Fachs»

Die kasachischen Sportler begründeten ihre Wahl für Taschkent zur Vorbereitung wie folgt:

  • Starke Sparringspartner: «Unsere kasachischen Brüder sind derzeit in Usbekistan. Sie bereiten sich hier auf ihre nationale Meisterschaft vor. Der Grund ist ganz einfach: In Usbekistan gibt es genügend starke Sparringspartner, erfahrene Trainer und echte Meister ihres Fachs», heißt es in dem Bericht.

  • Die Schule von Akmal Hasanov: Der Trainingsprozess wird direkt vom Cheftrainer der usbekischen Nationalmannschaft, Akmal Hasanov, geleitet.

  • Hohe Anforderungen: Hasanovs große Erfahrung, seine präzisen Anweisungen und seine strikte Disziplin zeigen sich in jeder Minute des gemeinsamen Trainings.

14-tägiges Spezialprogramm: Von Taschkent bis zu den Gipfeln von Yangiobod

Der Plan für das internationale Trainingslager basiert auf einem durchdachten Programm und wird in zwei Phasen durchgeführt:

  • Dauer und Zeitraum: Das gemeinsame Trainingslager ist auf 14 Tage ausgelegt und findet vom 5. bis 18. Oktober auf usbekischem Boden statt.

  • Erste Phase: Der erste Teil des Trainings fand an der Basis des Republikanischen Kollegs für olympische Reserven in der Hauptstadt Taschkent statt.

  • Intensives Sparring im Hochgebirge: Für die härteste, intensivste und entscheidende Sparringphase der Vorbereitung wurden die Boxer in das berühmte Hochgebirgs-Sportzentrum in Yangiobod verlegt.

Große Kämpfe in Taras warten

Nach diesem Trainingslager reisen die kasachischen Faustkämpfer direkt zu ihrer nationalen Meisterschaft:

  • Datum des Wettbewerbs: Kasachische Boxmeisterschaft 2026 findet vom 29. Oktober bis zum 6. November statt.

  • Gastgeberstadt: Die Stadt Taras ist Gastgeber dieser nationalen Meisterschaft.

Solche gemeinsamen Trainingslager mit der usbekischen Boxschule, die weltweit führend ist, sind für die Sportler beider Länder von großer Bedeutung, um Erfahrungen auszutauschen und in Topform zu kommen.

Kasachische Boxmeisterschaft 2026Akmal HasanovOlympische Reserve TaschkentUsbekische NationalmannschaftBoxen
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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