Das wichtigste Sportereignis des Kontinents, die XX. Asienspiele, die vom 19. September bis zum 4. Oktober auf den grünen Feldern und in den Arenen Japans stattfanden, sind offiziell zu Ende gegangen. Die usbekische Nationaldelegation kämpfte würdig unter den stärksten Sportnationen des Kontinents und schaffte es, den Wettbewerb unter den Top 5 zu beenden.

Beim prestigeträchtigen Wettbewerb, der alle vier Jahre stattfindet, gewannen unsere Landsleute insgesamt 70 Medaillen: und zwar:

21 Goldmedaillen;

25 Silbermedaillen;

24 Bronzemedaillen.

Von Akbar Djuraev ein Weltrekord: Der strahlendste Höhepunkt des Wettbewerbs

Bei den Wettkämpfen in Japan wurde ein weiteres glänzendes Kapitel in der Geschichte des usbekischen Sports aufgeschlagen. Der Olympiasieger und Weltmeister im Gewichtheben, einer der größten Stars unseres Teams, Akbar Djuraev gewann nicht nur eine weitere Goldmedaille bei der Kontinentalmeisterschaft, sondern sorgte mit seiner Leistung für einen Weltrekordund wurde zu einer der größten Sensationen des Turniers.

TOP-5 und intensiver Wettbewerb am letzten Tag

In der Gesamtwertung übernahm die Volksrepublik China wie erwartet die absolute Führung:

1. Platz — China: 341 Medaillen (absolute Spitzenreiter);

2. Platz — Japan: 269 Medaillen (überzeugendes Ergebnis der Gastgeber);

3. Platz — Südkorea : 150 Medaillen;

4. Platz — Indien: Dank zusätzlicher Gold- und Silbermedaillen am letzten Tag konnte das Land sein Konto aufbessern und belegte schließlich den 4. Platz;

5. Platz — Usbekistan: Mit 70 Medaillen festigte das Team seinen Platz unter den fünf stärksten Mannschaften des Kontinents.

Im Vergleich zu Hangzhou 2023

Zur Information: Bei den vorangegangenen Asienspielen 2023 im chinesischen Hangzhou erzielte die usbekische Sportdelegation das beste Ergebnis ihrer Geschichte (insgesamt 71 Medaillen: 22 Gold, 18 Silber und 31 Bronze).

Bei den Wettkämpfen in Japan hielten unsere Landsleute dieses hohe Niveau, erhöhten die Anzahl der Silbermedaillen deutlich (25 Silber) und bewiesen erneut, dass sie einer der Hauptfavoriten in allen Sportarten auf dem asiatischen Kontinent sind.