70 Medaillen und ein Weltrekord: Usbekistan beendet die Asienspiele in den Top 5

·4·Sport
70 Medaillen und ein Weltrekord: Usbekistan beendet die Asienspiele in den Top 5

Das wichtigste Sportereignis des Kontinents, die XX. Asienspiele, die vom 19. September bis zum 4. Oktober auf den grünen Feldern und in den Arenen Japans stattfanden, sind offiziell zu Ende gegangen. Die usbekische Nationaldelegation kämpfte würdig unter den stärksten Sportnationen des Kontinents und schaffte es, den Wettbewerb unter den Top 5 zu beenden.

Beim prestigeträchtigen Wettbewerb, der alle vier Jahre stattfindet, gewannen unsere Landsleute insgesamt 70 Medaillen: und zwar:

  • 21 Goldmedaillen;

  • 25 Silbermedaillen;

  • 24 Bronzemedaillen.

70 Medaillen und ein Weltrekord: Usbekistan beendet die Asienspiele in den Top 5

Von Akbar Djuraev ein Weltrekord: Der strahlendste Höhepunkt des Wettbewerbs

Bei den Wettkämpfen in Japan wurde ein weiteres glänzendes Kapitel in der Geschichte des usbekischen Sports aufgeschlagen. Der Olympiasieger und Weltmeister im Gewichtheben, einer der größten Stars unseres Teams, Akbar Djuraev gewann nicht nur eine weitere Goldmedaille bei der Kontinentalmeisterschaft, sondern sorgte mit seiner Leistung für einen Weltrekordund wurde zu einer der größten Sensationen des Turniers.

TOP-5 und intensiver Wettbewerb am letzten Tag

In der Gesamtwertung übernahm die Volksrepublik China wie erwartet die absolute Führung:

  • 1. Platz — China: 341 Medaillen (absolute Spitzenreiter);

  • 2. Platz — Japan: 269 Medaillen (überzeugendes Ergebnis der Gastgeber);

  • 3. Platz — Südkorea: 150 Medaillen;

  • 4. Platz — Indien: Dank zusätzlicher Gold- und Silbermedaillen am letzten Tag konnte das Land sein Konto aufbessern und belegte schließlich den 4. Platz;

  • 5. Platz — Usbekistan: Mit 70 Medaillen festigte das Team seinen Platz unter den fünf stärksten Mannschaften des Kontinents.

Im Vergleich zu Hangzhou 2023

Zur Information: Bei den vorangegangenen Asienspielen 2023 im chinesischen Hangzhou erzielte die usbekische Sportdelegation das beste Ergebnis ihrer Geschichte (insgesamt 71 Medaillen: 22 Gold, 18 Silber und 31 Bronze).

Bei den Wettkämpfen in Japan hielten unsere Landsleute dieses hohe Niveau, erhöhten die Anzahl der Silbermedaillen deutlich (25 Silber) und bewiesen erneut, dass sie einer der Hauptfavoriten in allen Sportarten auf dem asiatischen Kontinent sind.

AsienspieleAkbar DjuraevUsbekische NationalmannschaftGewichthebenSport
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Akbar Djuraev bricht Weltrekord in Aichi-NagoyaAkbar Djuraev bricht Weltrekord in Aichi-Nagoya29 September 12:09Historisches Ergebnis von Akbar Djuraev: Goldmedaille und mehrere neue RekordeHistorisches Ergebnis von Akbar Djuraev: Goldmedaille und mehrere neue Rekorde29 September 12:129 Medaillen für Usbekistan in Aichi-Nagoya: Zwei Goldmedaillen gewonnen9 Medaillen für Usbekistan in Aichi-Nagoya: Zwei Goldmedaillen gewonnen30 September 19:43Absoluter Rekord: Wladimir Swetschnikow gewinnt Gold bei den AsienspielenAbsoluter Rekord: Wladimir Swetschnikow gewinnt Gold bei den Asienspielen24 September 17:21Absoluter Triumph des usbekischen Schachs: Gold für Abdusattorov, Medaillen für Yakubboev und SindarovAbsoluter Triumph des usbekischen Schachs: Gold für Abdusattorov, Medaillen für Yakubboev und Sindarov29 September 17:04Usbekische Boxer gewinnen 17 Medaillen in ChinaUsbekische Boxer gewinnen 17 Medaillen in China29 September 17:45
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App

Meistgelesen Sport nachrichten

Nakamura reagiert auf die 200.000-Dollar-Prämie für usbekische Schachspieler
Nakamura reagiert auf die 200.000-Dollar-Prämie für usbekische Schachspieler
Ehemaliger Scout von Manchester United enthüllt brisantes Geheimnis um Abdukodir Khusanov
Ehemaliger Scout von Manchester United enthüllt brisantes Geheimnis um Abdukodir Khusanov
Cristiano Ronaldo erleidet seine höchste Niederlage in Saudi-Arabien
Cristiano Ronaldo erleidet seine höchste Niederlage in Saudi-Arabien
Manchester City reagiert offiziell auf den Sieg Usbekistans gegen den Iran
Manchester City reagiert offiziell auf den Sieg Usbekistans gegen den Iran
Iranische Presse in Aufruhr: Fabio Cannavaro erteilt taktische Lektion und 7 Spiele ohne Sieg
Iranische Presse in Aufruhr: Fabio Cannavaro erteilt taktische Lektion und 7 Spiele ohne Sieg
Islom Ismoilov äußert sich nach Neftchis beschämender Niederlage in Qarshi
Islom Ismoilov äußert sich nach Neftchis beschämender Niederlage in Qarshi
Ronaldo sagte „Trinkt Wasser“ – Coca-Cola verlor 4 Milliarden Dollar
Ronaldo sagte „Trinkt Wasser“ – Coca-Cola verlor 4 Milliarden Dollar
„Wir lebten im selben Haus“: Kasachischer Stürmer enthüllt die Wahrheit über Abdukodir Khusanov
„Wir lebten im selben Haus“: Kasachischer Stürmer enthüllt die Wahrheit über Abdukodir Khusanov