Bis zu 6 Monate Sperre und Geldstrafe: Cristiano Ronaldo droht Strafe für das Verlassen des Nationalteams

Der Konflikt rund um die portugiesische Nationalmannschaft erreicht eine neue Ebene rechtlicher und disziplinarischer Konsequenzen. Der Stürmer von Al-Nassr und Kapitän der Nationalmannschaft Cristiano Ronaldo könnte offiziell bestraft werden, weil er das Trainingslager vor dem wichtigen Spiel gegen Dänemark eigenmächtig verlassen hat.

Es wurde berichtet, dass diese Entscheidung des 41-jährigen Fußballers das Ergebnis eines heftigen Streits mit Cheftrainer Jorge Jesus war, nachdem er im Spiel gegen Norwegen nicht zum Einsatz gekommen war. Es ist jedoch sehr wahrscheinlich, dass dieses Verhalten vom Portugiesischen Fußballverband (FPF) nicht ungestraft bleiben wird.

Klarer Passus im Reglement: 1 bis 6 Monate Sperre

Das offizielle Disziplinarreglement des Portugiesischen Fußballverbandes sieht strenge Beschränkungen für Fälle vor, in denen das Trainingslager der Nationalmannschaft ohne triftigen Grund verlassen wird:

«Wenn ein für die Nationalmannschaft berufener Spieler das Trainingslager eigenmächtig verlässt oder ohne triftigen Grund nicht zu einem Training, Spiel oder einer anderen Veranstaltung unter Beteiligung der Nationalmannschaften (oder zu einer Maßnahme, die mit der Verteidigung der Ehre der FPF oder Portugals verbunden ist) erscheint, wird er für einen Zeitraum von einem bis sechs Monaten von der Spielberechtigung ausgeschlossen».

Dem Dokument zufolge ist neben dem obligatorischen Verbot auch eine symbolische Geldstrafe für den Spieler vorgesehen:

Finanzielle Sanktion: Der Spieler wird mit einer Geldstrafe in Höhe von 5 bis 10 Rechnungseinheiten belegt.

Betrag: Da eine Einheit derzeit auf 102 Euro festgelegt ist, beläuft sich die Geldstrafe auf etwa 500 bis 1000 Euro. diesen Betrag.

Reaktionen von Fans und Öffentlichkeit sind gespalten

Diese Entscheidung von Ronaldo hat im Weltfußball große Debatten ausgelöst. Die Meinung der Öffentlichkeit über den Kapitän, der jahrelang der Hauptheld der Nationalmannschaft war, ist diesmal nicht einheitlich.

Viele Fans und Experten kritisieren Ronaldos Verlassen des Lagers offen und betonen, dass selbst der größte Fußballer nicht über der Teamdisziplin, dem Trainer und den Interessen des Landes stehen darf.

Sollte die FPF die Anforderungen ihres Reglements vollständig durchsetzen, könnte diese Sperre Ronaldos Teilnahme nicht nur an Spielen der Nationalmannschaft, sondern an offiziellen Wettbewerben generell ernsthaft beeinträchtigen. Der Spieler selbst hat bisher keine Stellungnahme zu den offiziellen Disziplinarermittlungen abgegeben.