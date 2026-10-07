Wie reagierte Jorge Jesus auf die brisante Aussage von Cristiano Ronaldo?

Der offene Konflikt rund um die portugiesische Nationalmannschaft und ihren Kapitän Cristiano Ronaldonach dem aufsehenerregenden Interview, das Cheftrainer Jorge Jesus zum ersten Mal in der Öffentlichkeit erscheinen ließ. Der 72-jährige erfahrene Fachmann reagierte kurz und gelassen auf die schweren Vorwürfe des Stürmers, der das Trainingslager der Nationalmannschaft eigenmächtig verlassen hatte.

Zur Erinnerung: Ronaldo hatte in seiner umfassenden Stellungnahme deutlich gemacht, dass die vom Cheftrainer gegebenen Versprechen wiederholt gebrochen wurden und er deshalb nicht länger im Teamquartier bleiben konnte.

Der Trainer nach der Rückkehr aus Leiria: „Ich werde die Stellungnahme jetzt lesen“

Reporter des Senders SMTV hielten den 72-jährigen Cheftrainer auf dem Heimweg nach einer Spielbeobachtung an, um einen Kommentar zur angespannten Situation zu erhalten:

Eine kurze und vorsichtige Antwort: „Ich habe das Spiel der U21-Nationalmannschaft in Leiria gesehen. Ich werde die Stellungnahme jetzt lesen, ich habe dazu nichts zu sagen“, antwortete Jesus;

Druck und Schweigen: Während dieser offene Zusammenstoß zwischen den beiden großen Figuren des portugiesischen Fußballs die Presse des ganzen Landes in Atem hält, zog es der Trainer vor, eine offizielle Bewertung hinauszuzögern.

Die Wurzel des Konflikts: Zum ersten Mal in 18 Jahren auf der Bank

Cristiano Ronaldo und der Cheftrainer erreichten ihren Tiefpunkt nach dem dramatischen Spiel gegen Norwegen im Rahmen der Nations League:

Zum ersten Mal seit 18 Jahren: In diesem Spiel verbrachte der 41-jährige legendäre Torjäger zum ersten Mal seit 18 Jahren ein offizielles Spiel der portugiesischen Nationalmannschaft komplett auf der Ersatzbank;

Gebrochenes Versprechen: Ronaldo gab an, dass der Trainer ihn gebeten habe, sich für einen 30-minütigen Einsatz bereitzuhalten, er jedoch trotz Aufwärmübungen in der zweiten Halbzeit nicht eingewechselt wurde und das gegebene Wort nicht gehalten wurde;

Der Abgang am 30. September: Infolgedessen verließ Cristiano am 30. September das Teamquartier, übernahm die volle Verantwortung und erklärte sich bereit, jede Sperre zu akzeptieren.

Derzeit warten der portugiesische Fußballverband und die Öffentlichkeit gespannt auf die offizielle Antwort von Jorge Jesus, nachdem er Ronaldos Erklärung vollständig geprüft hat, sowie auf die endgültige Entscheidung über die Zukunft des Kapitäns.