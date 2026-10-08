Argentinische Fans überraschen bei Messis letztem Spiel (Video)

Lionel Messis Abschied von der argentinischen Nationalmannschaft sorgte nicht nur in der Fußballwelt, sondern auch in den sozialen Medien für großes Aufsehen. Unter der Menschenmenge, die zum prall gefüllten, 85.000 Zuschauer fassenden Monumental-Stadion in Buenos Aires strömte, tauchte ein unerwarteter und höchst symbolischer „Fan“ auf: Anhänger führten eine echte lebende Ziege zur Arena.

Dieser Vorfall ist eine direkte Anspielung auf den berühmten Fußballbegriff GOAT (Greatest of All Time — „Der Größte aller Zeiten“, was wörtlich aus dem Englischen übersetzt „Ziege“ bedeutet) und verbreitete sich im Internet rasend schnell wie ein Virus.

Das „lebende Maskottchen“ war vorschriftsmäßig eingekleidet

Der vierbeinige, kuriose Fan war in echter Festtagsstimmung geschmückt:

Persönliches Trikot: Das Tier trug das himmelblau-weiße Trikot der argentinischen Nationalmannschaft, auf dessen Rückseite die legendäre Nummer 10 und der Schriftzug „MESSI“ prangten;

Flaggenbänder: Sein Geschirr war mit Bändern in den Farben der Nationalflagge verziert;

Gelassenheit inmitten der Menge: Trotz tausender schreiender Fans, Lärm und Kameras schritt das Tier ruhig neben seinem Besitzer durch die Menschenmenge.

Durfte der „Größte“ auf die Tribüne?

Der interessanteste Teil des Vorfalls ereignete sich am Kontrollpunkt:

Sicherheitsregeln: Gemäß internationalen Fußballstandards und Stadionreglement ist das Betreten der Tribünen mit Tieren strengstens untersagt;

Geheimnisvolles Ende: Ob dieser symbolische Gast tatsächlich ins Stadion gelassen wurde oder ob er seine Mission mit der Performance vor den Toren der Arena beendete, bleibt vorerst ein Geheimnis.

Diese kreative Herangehensweise der argentinischen Fans bewies einmal mehr, welch unendliche Liebe und welchen Status Lionel Messi in seiner Heimat genießt.