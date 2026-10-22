Din. Zagreb – NEC Nijmegen: Aufstellungen und Liveticker
Das Spiel der Europa League zwischen Din. Zagreb und NEC Nijmegen beginnt am 22. Oktober um 21:45 Uhr (Ortszeit).
Sobald das Spiel beginnt, werden die Ereignisse im Liveticker aktualisiert.
Startelf Din. Zagreb: 24. Kotarski D., 23. Almena I., 9. Belo D., 36. Dominges S., 15. Galeshich N., 11. Xodja A., 17. Ivanushes L., 26. Makkenna S., 27. Mishich Y. (Kapitän), 22. Peres Vinlof M., 10. Stoykovich L.
Ersatzbank Din. Zagreb: 44. Filipovich I., 3. Goda B., 80. Kachavenda L., 5. Kravsov K., 21. Lisitsa M., 99. Orshich M., 14. Prevlyak S., 6. Radelich S., 7. Rodriges D., 25. Valinchich M., 1. Zagoras D., 8. Zays M.
Cheftrainer Din. Zagreb: Kovachevich M.
Startelf NEC Nijmegen: 1. Krettaz G., 99. Bishoff K., 9. Cheri T. (Kapitän), 24. Fonville D., 18. Geyger D., 22. Kaplan A., 20. Lebreton N., 30. Linssen B., 6. Neyashmich D., 4. Sxyurs P., 21. Storm T.
Ersatzbank NEC Nijmegen: 73. Bras G., 38. Jenet J., 66. Kabar A., 34. Kers K., 35. Monteyro J., 12. Polster N., 14. Sirxyoys K., 11. Villumsson V. T.
Cheftrainer NEC Nijmegen: Sxryoder D.
Kommentare 0
…