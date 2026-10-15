Din. Zagreb – Anderlecht: Aufstellungen und Liveticker

Das Spiel der Europa League zwischen Din. Zagreb und Anderlecht beginnt am 16. Oktober um 00:00 Uhr (Taschkent-Zeit).

Sobald das Spiel angepfiffen wird, werden die Ereignisse im Liveticker aktualisiert.

Startelf Din. Zagreb: 24. Kotarski D., 23. Almena I., 9. Belo D., 36. Dominges S., 15. Galeshich N., 11. Hodja A., 17. Ivanushes L., 27. Mishich Y. (Kapitän), 22. Peres Vinlof M., 6. Radelich S., 10. Stoykovich L.

Ersatzbank Din. Zagreb: 44. Filipovich I., 3. Goda B., 80. Kachavenda L., 5. Kravsov K., 21. Lisitsa M., 26. Makkenna S., 99. Orshich M., 14. Prevlyak S., 7. Rodriges D., 25. Valinchich M., 1. Zagoras D., 8. Zays M.

Cheftrainer Din. Zagreb: Kovachevich M.

Startelf Anderlecht: 26. Kuzemans K. (Kapitän), 19. Osgor T., 18. Ambros L., 50. Barri K., 9. Svetkovich M., 83. Degrif T., 12. Omobamidele A., 27. Petro L., 5. Ryabchuk O., 29. Struykens M., 10. Vinkler M.

Ersatzbank Anderlecht: 8. Amane R., 11. Antman O., 6. Augustinsson L., 21. Bentayeb T., 91. Bertachchini A., 32. Heyekeren J., 55. Kana M., 2. Keyta Z., 24. Lyansana E., 79. Maamar A., 53. Oxea N., 14. Sikan D.

Cheftrainer Anderlecht: Bruno V.