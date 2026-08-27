137 Zu-Null-Spiele: Dominik Livaković hütet nun das Tor des FC Barcelona

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137 Zu-Null-Spiele: Dominik Livaković hütet nun das Tor des FC Barcelona

Der spanische Verein FC Barcelona hat einen spektakulären Transfer zur Verstärkung seiner Torhüterposition abgeschlossen. Die offizielle Website des katalanischen Klubs gab bekannt, dass der 31-jährige kroatische Torhüter des türkischen Vereins Fenerbahçe, Dominik Livaković verpflichtet wurde, nachdem eine vollständige Einigung erzielt wurde.

Der offizielle Vertrag zwischen den Parteien bis zum 30. Juni 2030 — läuft über 4 Jahre, und Livaković wird nun das Tor der „Blaugrana“ verteidigen.

Ära als 7-facher Meister bei Dinamo Zagreb

Livaković machte seine ersten Schritte im Profifußball in den Jugendmannschaften von Zadar und Zagreb, doch sein Stern ging bei Dinamo Zagreb so richtig auf:

  • 295 Spiele und 137 Zu-Null-Spiele: Der Torhüter, der in der Saison 2016/2017 zum Zagreber Klub stieß, absolvierte insgesamt 295 Spiele, kassierte 249 Gegentore und blieb in 137 Partien ohne Gegentor; hielt seinen Kasten sauber;

  • Siebenfacher Meister: Der Torhüter gewann mit dem Zagreber Klub sieben kroatische Meistertitel in Folge sowie eine Reihe nationaler Pokale.

Der Weg in die Türkei und nach La Liga

Die weitere Karriere des kroatischen Torhüters war ebenfalls reich an wichtigen internationalen Erfahrungen:

  • Die Zeit bei Fenerbahçe: Nach seinem Wechsel zu Fenerbahçe Istanbul im Sommer 2023 absolvierte Livaković insgesamt 74 offizielle Spiele für den türkischen Spitzenklub und blieb dabei 24 Mal ohne Gegentor;

  • Leihe und Rückkehr nach Zagreb: Obwohl er im Sommer 2025 an den spanischen Klub Girona ausgeliehen wurde, kam er dort nicht zum Einsatz. Später kehrte er für kurze Zeit zu seinem Herzensverein Dinamo Zagreb zurück, wo er in 15 Spielen 10 Gegentore kassierte und 8 Mal die Null hielt.

Nun bereitet sich der erfahrene kroatische Torhüter darauf vor, sein Können als Stammtorhüter für Barcelonain La Liga und der UEFA Champions League unter Beweis zu stellen.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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