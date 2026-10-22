Amerikanischer Student stellt Weltrekord im blind gelösten Zauberwürfel auf

Der amerikanische Speedcuber Tommy Cherry hat den Guinness-Weltrekord im Lösen des Zauberwürfels mit verbundenen Augen gebrochen. Er erreichte eine Durchschnittszeit von 13,97 Sekunden für einen 3×3×3-Würfel.

Dieses Ergebnis wurde beim Hefei August Open 2026 Wettbewerb in China erzielt. Damit übertraf Cherry den bisherigen Rekord von 14,05 Sekunden, der vom Australier Charlie Eggins gehalten wurde.

Tommy hat bereits zuvor Spitzenleistungen beim Lösen des Würfels mit verbundenen Augen gezeigt. Bei einem Wettbewerb in den USA löste er den Würfel in 11,56 Sekunden.

Cherry, Jahrgang 2005, begann sich 2015 für den Zauberwürfel zu interessieren, nachdem er ein Anleitungsvideo gesehen hatte. Nur wenige Wochen später nahm er an seinem ersten offiziellen Wettbewerb teil.

Derzeit studiert er an der Florida State University und gilt als einer der besten Speedcuber der Welt. Im Jahr 2023 gewann Cherry die Weltmeisterschaft der World Cube Association im Blindlösen. Er ist zudem US- und Nordamerikameister sowie Silbermedaillengewinner der Weltmeisterschaft 2025.