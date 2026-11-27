Ein bekannter britischer Sportjournalist Johnny Rashman der usbekische Schwergewichtsboxer Bakhodir Jalolov und der Australier Teremoana Teremoana sowie die kontroversen Aussagen des bekannten Promoters Eddie Hearnkommentierte das mögliche Aufeinandertreffen. Beide Boxstars sind im Profiring noch ungeschlagen und verfolgen ehrgeizige Ziele.

„Worte sind billig“: Johnny Rashmans Analyse

Zuvor hatte Promoter Eddie Hearn behauptet, dass Teremoana Jalolov derzeit „zum Frühstück verspeisen“ würde. Johnny Rashman erinnerte in seiner Antwort an die technische Überlegenheit von Bakhodir Jalolov und ihre gemeinsame Vergangenheit im Amateurbereich: