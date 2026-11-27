„Jalolov ist in der Lage, Teremoana zu schlagen“: Britischer Experte antwortet Eddie Hearn
Ein bekannter britischer Sportjournalist Johnny Rashman der usbekische Schwergewichtsboxer Bakhodir Jalolov und der Australier Teremoana Teremoana sowie die kontroversen Aussagen des bekannten Promoters Eddie Hearnkommentierte das mögliche Aufeinandertreffen. Beide Boxstars sind im Profiring noch ungeschlagen und verfolgen ehrgeizige Ziele.
„Worte sind billig“: Johnny Rashmans Analyse
Zuvor hatte Promoter Eddie Hearn behauptet, dass Teremoana Jalolov derzeit „zum Frühstück verspeisen“ würde. Johnny Rashman erinnerte in seiner Antwort an die technische Überlegenheit von Bakhodir Jalolov und ihre gemeinsame Vergangenheit im Amateurbereich:
„Eddie Hearn sagte, dass Teremoana Jalolov derzeit ‚zum Frühstück verspeisen‘ würde. Aber man muss sich an ein altes Sprichwort erinnern: ‚Worte sind billig, denn jeder kann sie sagen‘. Nichtsdestotrotz wäre es für alle sehr interessant, wenn dieser Kampf zustande käme. Vielleicht ist Jalolov nicht der unterhaltsamste Boxer, aber er ist auch nicht so langweilig, wie manche denken. Wenn ein Boxer technisch sehr stark ist, wird er oft als ‚langweilig‘ bezeichnet. In Wirklichkeit ist Bakhodir Jalolov jedoch ein Boxer, der absolut in der Lage ist, Teremoana im Ring mit völliger Dominanz zu besiegen. Er hat ihn bereits zweimal im Amateurboxen geschlagen“, schrieb Johnny Rashman.
Der Experte mahnte den australischen Boxer zudem zur Vorsicht:
„Ich mag Teremoana. Er ist ein unterhaltsamer, offensiver Schwergewichtler. Aber ich glaube, er steht kurz davor, einen schweren Fehler zu begehen“, fügte er hinzu.
Die letzten Kämpfe und die gemeinsame Geschichte der Boxer
Beide Athleten haben ihre letzten Kämpfe in der Profikarriere erfolgreich beendet, doch die Bilanz im Amateurboxen spricht eindeutig für den usbekischen Champion:
Statistiken
Bakhodir Jalolov (Usbekistan)
Teremoana Teremoana (Australien)
Letzter Profikampf
17. Oktober in London in der O2 Arena ausgetragen (Undercard von Dubois vs. Wardley)
Kürzlich in der australischen Stadt Melbourne ausgetragen
Letzter Gegner und Ergebnis
Besiegte den Briten Solomon Dacresin einem 10-Runden-Kampf einstimmig nach Punkten
Besiegte den Neuseeländer Hemi Ahioin der (25-2, 19 KO) 2. Runde und gewann den vakanten IBF Inter-Continental Gürtel
Duelle im Amateurring
Weltmeisterschaft 2023 Halbfinale und Olympische Spiele 2024 in Paris Viertelfinale gewonnen und wurde bei beiden Turnieren Champion
Verlor bei beiden prestigeträchtigen Turnieren gegen Bakhodir Jalolov
Wie würde Ihrer Meinung nach ein Profikampf zwischen Bakhodir Jalolov und Teremoana Teremoana ausgehen?
Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie diesen Beitrag mit Ihren Freunden, die die spannendsten Nachrichten aus dem usbekischen Boxsport und dem Weltsport verfolgen!
Nächster Artikel
Mit Abo ohne Werbung
Zamin Premium — 4 900 UZS im Monat
Kommentare0
…