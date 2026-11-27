Serie perfekter K.o.-Siege: Nach diesem Erfolg stieg die Zahl der Siege von Teremoana Teremoana im Profiring auf 13, und bemerkenswert ist, dass er alle 13 Kämpfe vorzeitig beendet hat.

Der entscheidende Schlag: In der zweiten Runde des auf zehn Runden angesetzten Kampfes schickte Teremoana seinen Gegner mit einem kraftvollen rechten Haken zu Boden. Nachdem der Ringrichter den Countdown begonnen hatte, wurde deutlich, dass Hemi Ahio nicht mehr weiterkämpfen konnte. Der Ringrichter brach den Kampf nach 1:36 Minuten ab und wertete ihn als technischen K.o. (TKO).

K.o. in der zweiten Runde und eine 100-Prozent-Quote

Der ungeschlagene australische Schwergewichtsboxer Teremoana Teremoana (13-0, 13 K.o.) trat bei einem Boxabend in Melbourne, Australien, gegen den neuseeländischen Vertreter Hemi Ahio (25-2, 19 K.o.) an und sicherte sich einen weiteren vorzeitigen Sieg. Der Kampf um den vakanten IBF Inter-Continental Meisterschaftsgürtel endete bereits in der zweiten Runde.

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Zur Erinnerung: Im Amateurboxen stand Teremoana Teremoana dem usbekischen Olympiasieger und Weltmeister Bakhodir Jalolov zweimal gegenüber:

im Halbfinale der Weltmeisterschaft 2023; im Halbfinale der Weltmeisterschaft 2023;

im Viertelfinale der Olympischen Spiele Paris 2024. im Viertelfinale der Olympischen Spiele Paris 2024.

In beiden Kämpfen siegte Bakhodir Jalolov souverän gegen seinen Gegner und gewann am Ende bei beiden Großereignissen die Goldmedaille.

Statistiken Details Sieger und neuer Rekord Teremoana Teremoana (13-0, 13 K.o. — 100% K.o.-Quote) Gegner und sein Rekord Hemi Ahio (25-2, 19 K.o.) Auf dem Spiel stehender Titel Vakanter IBF Inter-Continental Meisterschaftsgürtel Kampfergebnis Technischer K.o. in Runde 2 (TKO, nach einem rechten Haken) Austragungsort Melbourne, Australien

Glauben Sie, dass Teremoana Teremoana, der im Profiboxen eine 100-prozentige K.o.-Serie vorweisen kann, und Bakhodir Jalolov in den kommenden Jahren auch im Profiring aufeinandertreffen werden?

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