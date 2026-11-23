Vor wenigen Tagen fand in Panama World Boxing der nächste Kongress des Verbandes statt. Bei dieser Veranstaltung nahm der zweifache Olympiasieger im Amateurboxen Bakhodir Jalolov als Teil der usbekischen Delegation teil.

Während der Veranstaltung traf der usbekische Box-Champion auf den US-amerikanischen Profiboxer, seinen Gegner im Finale der Olympischen Spiele von Tokio 2020, Richard Torrez Dies gab Bakhodir Jalolov auf seiner offiziellen Instagram-Seite bekannt.

Der Moment auf dem Foto und Details zur Veranstaltung

Das von Jalolov geteilte Foto zeigt die beiden Boxer nebeneinander in einem Innenraum, wobei Bakhodir Jalolov seine Hand auf die Schulter von Richard Torrez legt und beide mit geballten Fäusten in einer freundschaftlichen Stimmung posieren. Auf dem Bild trägt Torrez ein rotes T-Shirt und einen Rucksack, während Jalolov in einem beigefarbenen T-Shirt und mit einer Uhr zu sehen ist.

Aspekt / Detail Information Sportler Bakhodir Jalolov (Usbekistan) und Richard Torrez (USA) Veranstaltung und Ort World Boxing Kongress, Panama Kontext des Treffens Wiedersehen der Finalgegner der Olympischen Spiele von Tokio 2020 Quelle Instagram-Seite von Bakhodir Jalolov

Vom Ringkampf zum gegenseitigen Respekt

Das Treffen der beiden Boxer, die im Finale der Olympischen Spiele von Tokio 2020 aufeinandertrafen, im Rahmen der Veranstaltung in Panama erregte die Aufmerksamkeit von Boxfans. Es ist deutlich zu erkennen, dass der gegenseitige Respekt und die freundschaftliche Beziehung zwischen den Athleten auch nach dem harten Wettbewerb im großen Ring erhalten geblieben sind.

Glauben Sie, dass Bakhodir Jalolov und Richard Torrez in Zukunft erneut im Profiboxring aufeinandertreffen könnten? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!