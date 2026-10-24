Das Internationale Zentrum für Sportstudien (CIES Football Observatory) hat einen neuen Analysebericht über die schnellsten Fußballer der UEFA Champions League veröffentlicht.

Den Ergebnissen dieser renommierten Studie zufolge wurde der Spieler des englischen Vereins Manchester City und Mitglied der usbekischen Nationalmannschaft, Abdukodir Khusanov , als der unbestritten schnellste Innenverteidiger Europas auf seiner Position anerkannt.

Khusanovs 35,8 km/h: Wie wurde der Rekord aufgestellt?

Im Ranking der Innenverteidiger ließ Khusanov mit seiner phänomenalen Geschwindigkeit die Stars der Spitzenklubs hinter sich:

Höchstgeschwindigkeit: Der usbekische Fußballer erreichte auf dem Platz eine Geschwindigkeit von 35,8 km/h und belegte damit den absoluten 1. Platz auf seiner Position;

Konkurrenten überholt: Khusanov ließ sogar Micky van de Ven von Tottenham, der als einer der intensivsten Verteidiger Europas gilt, hinter sich;

Schneller als Stürmer: Sein Wert lag sogar über der Höchstgeschwindigkeit von Kylian Mbappé (35,7 km/h), der die Liste der Mittelstürmer anführt.

Wer führt auf anderen Positionen?

Die CIES-Analysten erstellten eine Top-20-Liste der schnellsten Spieler in fünf verschiedenen Rollen:

Flügelstürmer: Der Titel des schnellsten Spielers des Wettbewerbs ging an den Vertreter von Newcastle, Anthony Gordon — sein Höchstwert erreichte 37,9 km/h ;

Außenverteidiger: In dieser Kategorie führen die Spieler von PSG, insbesondere Achraf Hakimi mit 36,4 km/h , gefolgt von Nuno Mendes;

Zentrale Mittelfeldspieler: Das junge Talent von Tottenham, Archie Gray wurde mit 34,8 km/h Spitzenreiter in dieser Kategorie;

Mittelstürmer: Der Star von Real Madrid, Kylian Mbappé wurde mit 35,7 km/h als schnellster Stürmer ausgezeichnet.

„Stars, die auf dem Platz spazieren gehen“: Analyse der Geschwindigkeitsverteilung

Die Studie untersuchte nicht nur die Höchstgeschwindigkeit, sondern auch die von den Spielern in verschiedenen Geschwindigkeitskategorien zurückgelegte Distanz. Unter den 100 ausgewählten Spielern wurde ein interessanter Trend festgestellt:

Die meisten Läufe bei niedriger Geschwindigkeit (unter 7 km/h): In dieser Kategorie führten die Mittelstürmer. Kylian Mbappé absolvierte 43,5 % seiner gesamten Laufdistanz, Victor Osimhen 41,9 % , und Luis Suárez 40,1 % mit langsamen Schritten oder Gehen;

Mittelfeldspieler in ständiger Bewegung: Die Spieler, die weniger auf dem Platz spazieren gingen und ständig in hohem Tempo agierten, waren die zentralen Mittelfeldspieler — Hakon Evjen (23,0 %), João Simões (24,1 %) und Lucas Bergvall (25,2 %).

Dass Abdukodir Khusanov wie die modernsten Verteidiger eine hohe Stellungsspiel-Intelligenz mit unvergleichlicher Schnelligkeit verbindet, beweist einmal mehr seine wachsende Bedeutung in der Defensive von Manchester City.» mudofaasida uning o‘rni tobora ortib borayotganini yana bir bor isbotlaydi.