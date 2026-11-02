Shavkat Umurzoqov besucht den FC Pakhtakor und kündigt große Reformpläne an

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Shavkat Umurzoqov besucht den FC Pakhtakor und kündigt große Reformpläne an

Der Bürgermeister von Taschkent, Shavkat Umurzoqov, besuchte das Hauptquartier eines der führenden Teams des Landes – des Fußballclubs „Pakhtakor“. Das Stadtoberhaupt traf sich mit der Vereinsführung, dem Trainerstab, Spezialisten für körperliche Fitness, dem Mannschaftskapitän sowie den Spielern zu einem offenen und aufrichtigen Dialog.

Bei dem Treffen wurde als zentrales Thema diskutiert, wie das reiche historische Erbe der „Löwen“ bewahrt und gleichzeitig der Verein auf internationales Niveau modernisiert, die materielle und technische Basis grundlegend erneuert und alle Voraussetzungen für neue Siege geschaffen werden können.

Globaler Erfolg der Akademie und modernes Ökosystem

Der Bürgermeister betonte die einzigartige Rolle von „Pakhtakor“ im usbekischen Fußball:

  • Nationales Erbe und CIES-Ranking: „Pakhtakor“ ist nicht nur ein fester Bestandteil der Sportgeschichte der Hauptstadt, sondern des ganzen Landes. Die Akademie des Vereins belegt im weltweiten CIES Football Observatory Ranking zur Ausbildung von Spielern den 46. Platz und zeigt damit, dass ein Fundament für enormes Wachstum vorhanden ist.

  • Vollständiges Fußball-Ökosystem: Es wurde festgestellt, dass moderner Fußball nicht nur ein Spiel ist, sondern ein ganzheitliches System, das die Entdeckung junger Talente, die Schaffung angemessener Arbeitsbedingungen und die Gewährleistung eines fairen sportlichen Wettbewerbs umfasst.

Modernisierung der Basis, Regenerationssystem und neue Ausrüstung

Auf Basis der Vorschläge der Teammitglieder wurden praktische Maßnahmen festgelegt:

  • Modernisierung der materiell-technischen Basis: Zur Rehabilitation der Spieler, zur Aufrechterhaltung ihrer körperlichen Verfassung auf höchstem Niveau und zur optimalen Vorbereitung auf verantwortungsvolle internationale Spiele werden medizinische Geräte und Trainingsausrüstung der neuesten Generation bereitgestellt.

  • Professionelles Management und Image: Fortschrittliche internationale Managementstandards werden in den Vereinsbetrieb eingeführt und konkrete Programme zur Gestaltung eines modernen Images der Marke „Pakhtakor“, das ihrer Geschichte gerecht wird, umgesetzt.

  • Finanzielle Unterstützung: Zur Erinnerung: Zuvor hatte die Stadtverwaltung von Taschkent zur Unterstützung und Sicherung der Stabilität des FC „Pakhtakor“ bereits 5 Milliarden Sum bereitgestellt.

Das Hauptziel der Stadtverwaltung und der Vereinsführung besteht darin, das Potenzial des Teams unter Wahrung der nationalen Fußballtraditionen voll auszuschöpfen und neue Erfolge auf internationaler Bühne zu erzielen.

PakhtakorShavkat UmurzoqovStadtverwaltung TaschkentCIES Football ObservatoryFußball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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