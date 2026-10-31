Abduqodir Husanov beeindruckt die Fans im Etihad bei der Partie gegen Brighton

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Abduqodir Husanov beeindruckt die Fans im Etihad bei der Partie gegen Brighton

Im Spitzenspiel des 9. Spieltags der Premier League Manchester Cityverlor zu Hause mit 0:1 gegen Brighton. Das einzige Tor der Partie im Etihad Stadium erzielte der Mittelfeldspieler der Gäste, Yassin Ayari, in der 11. Minute.

Trotz des enttäuschenden Ergebnisses für die Gastgeber gehörte der Verteidiger der usbekischen Nationalmannschaft, Abduqodir Husanov, zu den Leistungsträgern, die bei den „Citizens“ das überzeugendste und stärkste Spiel zeigten. Unser Landsmann stand in der Startelf und absolvierte die vollen 90 Minuten.

Flashscore-Bewertungen: Husanov unter den Top 3

Das renommierte Portal für internationale Sportstatistik und -analyse, Flashscore, bewertete die Leistungen der Spieler von Manchester Cityim Spiel gegen Brighton:

  • Starke Leistung von Husanov (7,6 Punkte): Dank seiner souveränen Defensivarbeit und Zweikampfstärke erhielt Abduqodir Husanov 7,6 Punkte und zählte damit neben Elliot Anderson (7,6) zu den besten Spielern seines Teams.

  • Besser als Haaland: Bemerkenswert ist, dass die Bewertung unseres Landsmanns deutlich höher ausfiel als die des Top-Torjägers der „Citizens“, Erling Haaland (6,9), und vieler erfahrener Stars.

  • Beste und schwächste Leistung im Team: Die höchste Punktzahl bei den Mancunians erzielte Flügelspieler Jérémy Doku (8,1). Die niedrigste Note erhielt der junge Mittelfeldspieler Ayub Bouaddi (5,8), der im Mittelfeld einige Fehler beging.

Als Nächstes: Wichtiges Auswärtsspiel in der Champions League

Nach dem Duell gegen Brighton richtet Manchester City den Fokus auf den prestigeträchtigsten europäischen Vereinswettbewerb:

  • Gegner: RB Leipzig (Deutschland);

  • Turnier: UEFA Champions League;

  • Anstoßzeit: 5. November, 01:00 Uhr Taschkenter Zeit (Nacht vom 4. auf den 5. November);

  • Ort: Red Bull Arena, Leipzig.

Die konstanten und hochklassigen Leistungen von Abduqodir Husanov in der Premier League ebnen ihm den Weg für einen Stammplatz in den Spielen der UEFA Champions League.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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