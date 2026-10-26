Eines der renommiertesten Sportanalysezentren der Welt, das CIES Football Observatory, hat vor der Verleihung des Ballon d'Or 2026 sein umfassendes wissenschaftliches Ranking veröffentlicht. Laut den mathematischen Analysen und der Impect-Methodik der Organisation sollte der diesjährige Ballon d'Or an den Flügelspieler des FC Barcelona gehen: Lamine Yamal verliehen werden.

Dieses prestigeträchtige Ranking wurde unter den 50 Feldspielern erstellt, die im Laufe der Saison die konstantesten und produktivsten Leistungen erbracht haben. Die Preisverleihung findet heute Abend, am 26. Oktober, in London statt.

Analysekriterien: Warum Lamine Yamal?

Das Ranking des CIES Football Observatory basiert nicht auf Emotionen, sondern auf präzisen statistischen Daten:

Drei Hauptkriterien: Die Analysten berechneten die Impect-Methodik, die die Aktionen der Spieler anhand von acht technisch-taktischen Aspekten bewertet, den Wettbewerbsgrad (Schwierigkeitsgrad) der Spiele, in denen der Spieler eingesetzt wurde, sowie die erzielten Endergebnisse.

Zweimal in Folge an der Spitze: Wie bereits 2025 belegt Lamine Yamal auch in den Analysen für 2026 mit 95,8 Punkten den absoluten ersten Platz als nützlichster und stärkster Spieler des Planeten.

Bayern-Stürmer in den Top 3: Den zweiten und dritten Platz belegten die Stars des FC Bayern München, Michael Olise (93,9 Punkte) und Harry Kane (90,5 Punkte).

Die Positionen von Messi, Mbappé und Haaland

Die Top 10 des Rankings und die Platzierung anderer Stars ziehen die Aufmerksamkeit der Experten auf sich:

Ein Trio mit identischen Werten: Der legendäre Lionel Messi (Inter Miami), Désiré Doué (PSG) und Kylian Mbappé (Real Madrid) erreichten jeweils 90,4 Punkte und teilen sich die Plätze 4, 5 und 6.

Abschluss der Top 10: Khvicha Kvaratskhelia (PSG, 90,3) und Pedri (FC Barcelona, 90,3) schafften es in die Top 8, während Erling Haaland (Manchester City) und Pau Cubarsí (FC Barcelona) mit 90,0 Punkten die Top 10 komplettierten.

Andere Stars weiter hinten: Real-Star Vinícius Júnior (89,8 Punkte) landete auf Platz 13, Jude Bellingham (84,4 Punkte) auf Platz 39. Zudem belegten Rodri Platz 14, Raphinha Platz 19, Ousmane Dembélé Platz 27 und Declan Rice Platz 45.

Die 10 besten Fußballer des Jahres 2026 laut CIES

Platz Spieler Verein CIES-Punktzahl 1 Lamine Yamal FC Barcelona 95,8 2 Michael Olise FC Bayern 93,9 3 Harry Kane FC Bayern 90,5 4 Lionel Messi Inter Miami 90,4 5 Désiré Doué PSG 90,4 6 Kylian Mbappé Real Madrid 90,4 7 Khvicha Kvaratskhelia PSG 90,3 8 Pedri FC Barcelona 90,3 9 Erling Haaland Manchester City 90,0 10 Pau Cubarsí FC Barcelona 90,0

Ob die Meinung der internationalen Jury bei der heutigen Zeremonie in London mit dieser wissenschaftlichen Schlussfolgerung des CIES übereinstimmt, bleibt die größte Spannung für Fußballfans weltweit.