Die Pläne von Manchester City für das Wintertransferfenster werden allmählich klarer. Der Verein beabsichtigt, einige Spieler zu verkaufen oder zu verleihen, die Verträge mit mehreren Leistungsträgern zu verlängern und die Position des Rechtsverteidigers zu verstärken. Dieser Prozess Abduqodir Husanovkönnte auch seine Rolle im Team beeinflussen.

Es wird erwartet, dass Manchester City im Januar eine Reihe von Entscheidungen trifft, um den Kader neu zu formieren. Die Zukunft einiger Spieler im Verein ist ungewiss, während andere langfristig gebunden werden sollen.

Das Portal mancitycore.com , das über die Aktivitäten von City berichtet, hat eine Analyse zu den Wintertransferplänen, möglichen Abgängen, neuen Verträgen und potenziellen Neuzugängen veröffentlicht.

Einer der bemerkenswertesten Punkte im Artikel sind die Transferbemühungen für die Position des Rechtsverteidigers. Sollte der Verein einen spezialisierten Spieler für diese Position verpflichten, Abduqodir Husanovkönnte seine Hauptaufgabe darin sehen, in der Innenverteidigung zu spielen.

Mateo Kovacic und Rayan Aït-Nouri könnten gehen

Bei Manchester City stehen Mateo Kovacic und Rayan Aït-Nouri ganz oben auf der Liste der Spieler, die den Verein verlassen könnten.

Der 32-jährige kroatische Mittelfeldspieler Mateo Kovacic kam in dieser Saison in der Premier League nur zu drei Einsätzen. Sein aktueller Vertrag läuft im kommenden Sommer aus. Neben Kovacic steht auch der 34-jährige Torhüter Marcus Bettinelli vor dem Vertragsende, er kam jedoch noch zu keinem Einsatz für City.

Nach den Sommertransfers haben sich Kovacics Chancen auf einen Stammplatz weiter verringert. Es heißt, dass Manchester City mehr als 300 Millionen Pfund investiert hat, um das Mittelfeld mit Spielern wie Enzo Fernández, Elliot Anderson und Ayyoub Bouaddi zu verstärken.

Der türkische Verein Fenerbahçe zeigt Interesse an dem Kroaten. Ab Januar darf Kovacic als Spieler, dessen Vertrag in sechs Monaten ausläuft, erste Gespräche mit ausländischen Vereinen führen. Gleichzeitig könnte City bei einem passenden Angebot auch einen Verkauf im Winter in Betracht ziehen.

Aït-Nouri will den Verein verlassen, um regelmäßig zu spielen

Auch der algerische Linksverteidiger Rayan Aït-Nouri bei Manchester City überdenkt seine Zukunft.

Unter der Leitung von Enzo Maresca hat der Spieler in zehn Premier-League-Spielen keine einzige Minute auf dem Platz gestanden. In der Champions League und im Ligapokal kam er in vier Partien auf insgesamt 168 Minuten und lieferte drei Vorlagen.

Dennoch steht Aït-Nouri hinter Joško Gvardiol und Nico O'Reilly zurück. In einigen Spielen wurde er nicht einmal in den Kader berufen.

Der Wunsch nach regelmäßiger Spielpraxis hat den Spieler dazu bewegt, über einen Abschied nachzudenken. Juventus prüft eine Leihe im Januar. Aufgrund der begrenzten finanziellen Mittel des italienischen Klubs gilt dies als die praktikabelste Lösung.

Auch Napoli hat Interesse an Aït-Nouri bekundet. Barcelona beobachtet die Situation des Algeriers, da Alejandro Balde den Verein verlassen könnte. Auch Manchester United hat das Interesse an einem Transfer erneuert.

Auch die Situation von Aït-Nouri in der Nationalmannschaft ist kompliziert. Er wurde nicht für das algerische Nationalteam nominiert. Nationaltrainer Brahim Hemdani betonte, dass Entscheidungen bezüglich des Spielers im Interesse der Mannschaft getroffen werden.

„Es gibt keine Probleme oder Disziplinarmaßnahmen gegen Rayan. Diskussionen in der Kabine bleiben vertraulich, aber meine Entscheidungen basieren ausschließlich auf dem Gleichgewicht und dem Wohlergehen des Teams“, sagte der Trainer.

Europäische Top-Klubs kämpfen um Joško Gvardiol

Der 24-jährige Joško Gvardiol weckt das Interesse mehrerer europäischer Spitzenklubs. Barcelona sieht den kroatischen Verteidiger als einen der Hauptkandidaten zur Verstärkung der Innenverteidigung. Eine weitere Option für den katalanischen Verein ist Jonathan Tah von Bayern München.

Die Wahrscheinlichkeit, dass Gvardiol Manchester City im Winter verlässt, ist jedoch gering. Auch Quellen in Spanien halten einen solchen Transfer im Januar für schwierig. Barcelona müsste möglicherweise erst einige Spieler verkaufen, um den Transfer zu finanzieren.

Auch PSG, Liverpool, Bayern München und Chelsea zeigen Interesse an Gvardiol. Einige von ihnen sind bereit, die finanziellen Bedingungen eines Transfers zu prüfen, falls City sich in Zukunft für einen Verkauf entscheidet.

Der kroatische Verteidiger hat seinen Vertrag bei Manchester City im Juli bis 2031 verlängert. Sein Marktwert wird auf etwa 64 Millionen Pfund geschätzt.

Neuer Vertrag für Matheus Nunes

Manchester City steht kurz vor der Unterzeichnung eines neuen Dreijahresvertrags mit einem der wichtigsten Spieler des Teams, Matheus Nunes.

Der Portugiese, der für 53 Millionen Pfund von Wolverhampton verpflichtet wurde, hat sich zu einem wichtigen Leistungsträger entwickelt und übernimmt auch Aufgaben als Rechtsverteidiger. Sein aktueller Vertrag soll am Ende der laufenden Saison auslaufen.

Der neue Vertrag sieht eine Gehaltserhöhung um mindestens 20.000 Pfund pro Woche vor. Damit könnte das Grundgehalt von Nunes auf 150.000 Pfund steigen.

Der Verein betrachtet den Verbleib des Spielers als wichtigen Teil seiner langfristigen Pläne.

Abduqodir Husanov könnte in die Innenverteidigung zurückkehren

Manchester City plant zudem, die Position des Rechtsverteidigers zu verstärken. Dies könnte sich auf die Aufgaben des Usbeken Abduqodir Husanov im Team auswirken.

Da City im Sommer keinen speziellen Spieler für diese Position verpflichtet hat, wurde Husanov als Backup für Matheus Nunes eingesetzt. Der Verteidiger der usbekischen Nationalmannschaft kann auch auf der rechten Seite überzeugen, doch seine angestammte Position ist die Innenverteidigung.

Analysten sind der Meinung, dass Husanov seine Stärken in der Innenverteidigung voll entfalten kann. Sollte ein separater Transfer für die Rechtsverteidigerposition getätigt werden, würde dies dem usbekischen Spieler die Möglichkeit geben, regelmäßig im Abwehrzentrum zu spielen.

Auf der Liste der potenziellen Neuzugänge von City steht auch der Chelsea-Spieler Malo Gusto. Der 23-jährige Franzose spielte bereits unter Enzo Maresca bei Chelsea. Da er bei seinem aktuellen Verein Schwierigkeiten hat, sich einen Stammplatz zu erkämpfen, könnte er für einen Transfer offen sein.

Es wird erwartet, dass City bei Gusto mit Liverpool, Tottenham, Atlético Madrid, Milan, Como und RB Leipzig konkurriert. Als Backup-Option beobachtet der Verein auch Tino Livramento von Newcastle.

Sollte Manchester City den Transfer eines Rechtsverteidigers realisieren, könnte dies Husanovs Chancen in der Innenverteidigung erhöhen.

Transfer von Ismaelo Ganiu könnte auf den Sommer verschoben werden

Der 21-jährige Innenverteidiger Ismaelo Ganiu vom RC Lens steht ebenfalls unter Beobachtung der Scouts von Manchester City. Auch die englischen Klubs Chelsea, Tottenham, Newcastle, Fulham und Brentford zeigen Interesse an dem Spieler des französischen Vereins.

Der Transferwert von Ganiu wird auf etwa 25,5 Millionen Pfund bzw. 30 Millionen Euro geschätzt. Aufgrund einer Knieverletzung wird der Spieler voraussichtlich einige Wochen ausfallen.

Aus diesem Grund ist es wahrscheinlicher, dass sein Transfer eher im Sommer 2027 als im Januar stattfindet.

Manchester City soll am 20. Januar 2027 im Rahmen der Champions League gegen Lens antreten. Diese Begegnung könnte den Scouts des Vereins die Möglichkeit geben, den Spieler direkt zu beobachten.

Ganius Zeit bei Lens ist für City von besonderem Interesse. Auch Abduqodir Husanov wechselte von diesem französischen Verein nach Manchester, was ein wichtiger Schritt in der Karriere des usbekischen Verteidigers im europäischen Fußball war.

Steven Mfuni wird auch von PSG und Bayern München beobachtet

Manchester City versucht, den 18-jährigen Innenverteidiger Steven Mfuni im Verein zu halten. PSG und Bayern München beobachten die Entwicklung des jungen Spielers.

Mfuni ist derzeit an Coventry City ausgeliehen und stand in der Premier League bereits dreimal in der Startelf.

Sein Vertrag bei City könnte in dieser Saison auslaufen. Der Verein hat jedoch eine Option zur Verlängerung und arbeitet daran, dem Spieler einen langfristigen Vertrag anzubieten.

Erling Haaland wird City nicht verlassen

Europäische Spitzenklubs beobachten auch Erling Haaland. Ein Abgang des norwegischen Stürmers von Manchester City wird derzeit jedoch nicht als realistisches Transferszenario betrachtet.

Haalands Vertrag beim Verein läuft bis Juni 2034. Trotz Berichten über einen möglichen Wechsel zu Barcelona heißt es aus dem Umfeld des Spielers, dass ein solcher Transfer nicht diskutiert wird.

Als Haaland vom norwegischen Fernsehsender TV2 auf die Situation im Verein und mögliche Sanktionen angesprochen wurde, antwortete er:

„Ich denke, die Antworten werden kommen. Ich weiß nur nicht, wann.“

Der Stürmer betonte zudem, dass er sich bei Manchester City glücklich fühlt.

Finanzielle Vorwürfe könnten Transferpläne beeinflussen

Die Transferpolitik von Manchester City hängt auch von den Vorwürfen wegen finanzieller Verstöße gegen den Verein und deren rechtlichen Konsequenzen ab.

Der Verein hat Berufung gegen das Urteil zu 114 Verstößen eingelegt. Diese Berufung soll im Dezember verhandelt werden. Es gibt Berichte, dass die Frage der Sanktionen möglicherweise nicht vor 2027 geklärt wird.

Derzeit erlaubt diese Situation City, den Kader zu halten und die Transferpläne fortzusetzen. Es bleibt jedoch offen, wie viele Transfers City im Januar tätigen wird, wie viel Geld ausgegeben wird und welche Spieler verkauft werden.

Wie könnte der Januar für City verlaufen?

Laut der Analyse von ManCityCore könnte das Wintertransferfenster für Manchester City eher eine Zeit der Kaderoptimierung, des Spielerhalts und der punktuellen Verstärkung sein als eine Phase für große Einkäufe.

Der mögliche Abgang von Kovacic, die geplante Leihe von Aït-Nouri sowie die neuen Verträge für Nunes und Mfuni zeigen die Strategie des Vereins zur Neugestaltung des Kaders.

Eines der wichtigsten Themen bleibt jedoch der Transfer eines Rechtsverteidigers. Die Ankunft von Malo Gusto oder eines anderen Spielers könnte Abduqodir Husanov die Möglichkeit geben, regelmäßig im Abwehrzentrum zu spielen. Dies könnte ein entscheidender Faktor für die Rolle des usbekischen Spielers bei Manchester City und seine Perspektiven in den kommenden Spielzeiten sein.