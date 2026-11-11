Details zu den Freundschaftsspielen der Futsal-Nationalmannschaften von Usbekistan und Tadschikistan in Taschkent

Die usbekische Futsal-Nationalmannschaft, die unter die Leitung des erfahrenen Trainers Bahodir Ahmedov zurückgekehrt ist, hat in Taschkent zwei internationale Freundschaftsspiele gegen Tadschikistan bestritten. In diesen intensiven und hart umkämpften Partien erzielten unsere Vertreter einen Sieg und ein Unentschieden und schlossen damit die ersten Tests in dieser neuen Phase erfolgreich ab.

Erstes Spiel: Ein souveräner Sieg und ein Doppelpack von Behruz Samiyev

Im ersten Freundschaftsspiel, das im Sportzentrum der UFA-Nationalmannschaften in Taschkent stattfand, setzte sich das usbekische Futsal-Team souverän gegen den Gegner durch mit einem 3:0-Ergebnis und triumphierte. Unsere Vertreter bauten von Beginn an ihre Überlegenheit aus und ließen dem Gegner keine Chance.

Torschützen: Der Held des Spiels, Behruz Samiyev, erzielte zu Beginn (3. Minute) und am Ende des Spiels (40. Minute) zwei Tore und schnürte einen Doppelpack. Zudem trug sich Quvonchbek Jahonov in der 17. Minute in die Torschützenliste ein.

Startaufstellung: Jasur Rizbonov, Ilhom Hamroyev, Behruz Samiyev, Husniddin Nishonov, Davron Choriyev (Kapitän).

Spielstatistiken und Details Erstes Spiel (8. November) Zweites Spiel (10. November) Austragungsort UFA-Nationalmannschaftszentrum Sportkomplex „Yunusobod“ Endergebnis 3 : 0 (Sieg) 1 : 1 (Unentschieden) Torschützen Behruz Samiyev (3., 40.), Quvonchbek Jahonov (17.) Davron Choriyev (40.) – Dilshod Salomov (36.) Cheftrainer Bahodir Ahmedov Bahodir Ahmedov

„Das unter der Leitung von Bahodir Ahmedov erneuerte Team zeigte bereits in seinen ersten Spielen ein aussagekräftiges Spiel und erfreute die Fans.“

Zweites Spiel: Drama in den Schlussminuten und ein Unentschieden

Das zweite Spiel im Sportkomplex „Yunusobod“ in Taschkent war von einem ausgeglichenen Kampf beider Teams geprägt. Das Spiel begann nervös und torarm, lange Zeit blieb es beim torlosen Remis.

Erst in der Schlussphase nahm die Intensität zu:

Der tadschikische Futsalspieler Dilshod Salomov in der 36. Minute eröffnete den Torreigen und brachte die Gäste in Führung.

Doch unsere Vertreter, die alles daran setzten, die Niederlage abzuwenden, schafften kurz vor Spielende — in der 40. Minute durch einen präzisen Schuss von Kapitän Davron Choriyev den Ausgleich. Endstand — 1:1.

Somit dienten die beiden Freundschaftsspiele gegen Tadschikistan als wichtiger Test, der die körperliche und taktische Verfassung der Schützlinge von Bahodir Ahmedov unter Beweis stellte.

Was glauben Sie, wie sich die Rückkehr von Bahodir Ahmedov zur Nationalmannschaft und die Ergebnisse dieser Freundschaftsspiele auf die Vorbereitung unserer Futsalspieler auf zukünftige wichtige Turniere auswirken werden? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!