Stürmer von Istanbul Başakşehir und Kapitän der usbekischen Nationalmannschaft Eldor Shomurodov teilte in einem Interview mit der Nachrichtenagentur RIA Novosti seine Gedanken über die Karriere und die Zukunft des Galatasaray-Mittelfeldspielers Aleksey Batrakov. Er hob besonders die erfolgreiche Leistung des jungen Fußballers in der türkischen Meisterschaft hervor.

Batrakovs Erfolge und Shomurodovs Einschätzung

Wie bekannt wurde, wechselte das 21-jährige Mittelfeldtalent Aleksey Batrakov im August dieses Jahres vom Moskauer Verein Lokomotiv zum türkischen Spitzenklub Galatasaray. In kurzer Zeit konnte er bei seinem neuen Team sein Können unter Beweis stellen und kam in insgesamt 13 Spielen zum Einsatz und erzielte dabei 6 Tore sowie 3 Vorlagen.

„Ich denke, Aleksey zeigt derzeit in der Türkei sehr gute Leistungen. Alles hängt in erster Linie von ihm selbst ab. Meiner Meinung nach wird er ein großer Star für den russischen Fußball werden“ – sagte Eldor Shomurodov in seinem Interview.

Statistiken von Aleksey Batrakov Daten und Details Aktueller Verein Galatasaray (Türkei) Früherer Verein Lokomotiv Moskau (Russland) Anzahl der Spiele 13 Spiele Tore und Vorlagen 6 Tore und 3 Vorlagen Bewertender Athlet Eldor Shomurodov (Istanbul Başakşehir / Usbekische Nationalmannschaft)

Heute findet in Taschkent ein wichtiges Freundschaftsspiel statt

Wir erinnern daran, dass heute, am 12. November, in Taschkent ein hochkarätiges Freundschaftsspiel zwischen den Nationalmannschaften von Usbekistan und Russland beginnt. Danach empfängt die russische Nationalmannschaft am 17. November die Nationalmannschaft von Venezuela. Cheftrainer Valeriy Karpin hat für die letzten Spiele des Jahres insgesamt 28 Spieler in den Kader berufen.

Glauben Sie, dass der junge Mittelfeldspieler Aleksey Batrakov seine starken Leistungen bei Galatasaray fortsetzen und die Aufmerksamkeit europäischer Top-Klubs weiter auf sich ziehen kann? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!