Der größte Star und Anführer der Offensive des Spitzenreiters der türkischen Süper Lig, Galatasaray, Victor Osimhen hat sich überraschend eine schwere Verletzung zugezogen und fällt auf unbestimmte Zeit aus.

Wie der Pressedienst des Istanbuler Großklubs mitteilte, erlitt der Stürmer der nigerianischen Nationalmannschaft in einem Spiel der Champions League eine schwere Knieverletzung. Die Ärzte bewerteten den Schweregrad der Verletzung und entschieden, dass der Spieler am 7. November operiert werden muss. Wann Osimhen auf das Spielfeld zurückkehren wird, bleibt vorerst unklar.

Ein unglücklicher Abend gegen Stuttgart und ein Bänderriss

Dieses unglückliche Ereignis ereignete sich während eines Spiels im Rahmen der UEFA Champions League:

Niederlage und Verletzung: Am 3. November besiegte der deutsche Verein VfB Stuttgart Galatasaray zu Hause mit 2:0 (beide Tore der Deutschen erzielte der Mittelfeldspieler der russischen Nationalmannschaft, Aleksey Batrakov);

Medizinischer Befund: Genau in diesem Spiel zog sich Osimhen einen Bänderriss im linken Knie zu, und die Ärzte hielten einen sofortigen chirurgischen Eingriff für notwendig;

Unterbrechung einer fantastischen Saison: Vor der Verletzung hatte der nigerianische Torjäger in 11 Spielen für Galatasaray bereits 10 Tore und 3 Vorlagen erzielt (davon 8 in der heimischen Meisterschaft).

Intrige im Rennen um die Torjägerkanone: Eldor Shomurodov Chance

Der Ausfall von Victor Osimhen wird das Rennen um die Torjägerkrone in der türkischen Süper Lig zweifellos stark beeinflussen: