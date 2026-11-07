Intrige in der Süper Lig: Osimhens Verletzung ebnet den Weg für Shomurodov und Salah
Der größte Star und Anführer der Offensive des Spitzenreiters der türkischen Süper Lig, Galatasaray, Victor Osimhen hat sich überraschend eine schwere Verletzung zugezogen und fällt auf unbestimmte Zeit aus.
Wie der Pressedienst des Istanbuler Großklubs mitteilte, erlitt der Stürmer der nigerianischen Nationalmannschaft in einem Spiel der Champions League eine schwere Knieverletzung. Die Ärzte bewerteten den Schweregrad der Verletzung und entschieden, dass der Spieler am 7. November operiert werden muss. Wann Osimhen auf das Spielfeld zurückkehren wird, bleibt vorerst unklar.
Ein unglücklicher Abend gegen Stuttgart und ein Bänderriss
Dieses unglückliche Ereignis ereignete sich während eines Spiels im Rahmen der UEFA Champions League:
Niederlage und Verletzung: Am 3. November besiegte der deutsche Verein VfB Stuttgart Galatasaray zu Hause mit 2:0 (beide Tore der Deutschen erzielte der Mittelfeldspieler der russischen Nationalmannschaft, Aleksey Batrakov);
Medizinischer Befund: Genau in diesem Spiel zog sich Osimhen einen Bänderriss im linken Knie zu, und die Ärzte hielten einen sofortigen chirurgischen Eingriff für notwendig;
Unterbrechung einer fantastischen Saison: Vor der Verletzung hatte der nigerianische Torjäger in 11 Spielen für Galatasaray bereits 10 Tore und 3 Vorlagen erzielt (davon 8 in der heimischen Meisterschaft).
Intrige im Rennen um die Torjägerkanone: Eldor Shomurodov Chance
Der Ausfall von Victor Osimhen wird das Rennen um die Torjägerkrone in der türkischen Süper Lig zweifellos stark beeinflussen:
Führung durch das nigerianische Duo: Derzeit führen zwei nigerianische Stürmer die Torschützenliste der Meisterschaft an — Victor Osimhen und Gift Orban mit jeweils 9 Toren;
Shomurodov und Salah in der Verfolgung: Der Kapitän der usbekischen Nationalmannschaft Eldor Shomurodov sowie der ägyptische Star Mohamed Salah haben jeweils 8 Tore auf ihrem Konto und liegen damit nur einen Treffer hinter den Spitzenreitern;
Expertenprognose: Experten sind der Meinung, dass Osimhen, sollte er aufgrund des Genesungsprozesses lange ausfallen, zwangsläufig aus dem Rennen um den Goldenen Schuh ausscheiden wird. Dies wiederum schafft eine günstige Gelegenheit für Eldor Shomurodov und Salah, sich den Titel des besten Torschützen der Meisterschaft zu sichern.
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