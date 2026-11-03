Eine der renommiertesten und populärsten Publikationen der Türkei, Sabah hat einen umfassenden Analyseartikel über das Rennen um die Torjägerkanone der Süper Lig veröffentlicht. Der Bericht des Journalisten Uğur Çem hebt den wertvollsten Star der Liga, den nigerianischen „Maskierten König“ Victor Osimhen, der bei Galatasaray glänzt, sowie die einzige Kraft hervor, die ihm ebenbürtig ist – den usbekischen Torjäger von Başakşehir, Eldor Shomurodov, dessen Statistiken besonders gewürdigt werden.

Nach einhelliger Meinung türkischer Experten ist Shomurodov derzeit der einzige Spieler, der dem beeindruckenden Torriecher von Osimhen in der Liga Paroli bieten kann.

Der „Maskierte König“ und der usbekische Stürmer: Was sagen die Statistiken?

Die von der Publikation präsentierten Daten belegen die absolute Dominanz der beiden Angreifer auf dem Platz:

Osimhens beeindruckende Serie: Seit der Saison 2024/25 hat Victor Osimhen für Galatasaray gegen 23 Teams gespielt und dabei gegen 17 von ihnen getroffen. Mit insgesamt 50 Toren führt er die Liste klar an. In den 6 Spielen der laufenden Saison erzielte er bereits 9 Tore (darunter 3 Doppelpacks) und zeigt eine enorme Effizienz;

Shomurodovs starke Antwort: Obwohl der Stürmer von Başakşehir, Eldor Shomurodov, erst seine zweite Saison in der Süper Lig absolviert, hat er bereits 30 Treffer erzielt;

Der amtierende Gewinner des „Goldenen Schuhs“: Eldor, der die letzte Saison mit 22 Toren als Torschützenkönig beendete, macht auch in der aktuellen Spielzeit keine Anstalten aufzuhören – mit bereits 8 Treffern auf seinem Konto verteidigt er seinen Titel erfolgreich.

Warum sind die anderen Stars zurückgefallen?

Sabah listet weitere bekannte Namen auf, die aus verschiedenen Gründen aus dem Rennen ausgeschieden sind:

Abgänge und Formkrisen: Der Brasilianer Anderson Talisca, der in der Süper Lig 29 Tore erzielte, verließ Fenerbahçe im Sommer. Youssef En-Nesyri, der auf 26 Treffer kam, wurde aufgrund unzureichender Leistungen aus dem Team gestrichen;

Mangelnde Konstanz: Der Rizespor-Stürmer Ali Sowe, der 28 Tore erzielte, konnte in den 10 Spielen der laufenden Saison nur 2 Mal treffen.

Die Situation in der Torschützenliste der neuen Saison

Im aktuellen Wettbewerb um die Torjägerkrone hat sich der Konkurrenzkampf zwischen den Weltklasse-Stars verschärft:

1. Platz: Victor Osimhen und Gift Orban – je 9 Tore;

2. Platz: Eldor Shomurodov und Mohamed Salah – je 8 Tore;

3. Platz: Vedat Muriqi und Dušan Vlahović – je 7 Tore.

Dass Eldor Shomurodov in der türkischen Meisterschaft mit renommierten Stürmern wie Mohamed Salah und Dušan Vlahović an der Spitze steht, ist ein zentrales Thema in der lokalen und internationalen Presse.